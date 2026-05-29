США, Китай и Германия лидируют в рейтинге самых дорогих стран-брендов мира

США, Китай и Германия лидируют в рейтинге самых дорогих стран-брендов мира

США, Китай и Германия сохранили за собой статус самых дорогих брендов в мире. Об этом свидетельствуют результаты нового ежегодного исследования, проведенного международной аналитической компанией Brand Finance.

Эксперты оценили бренд США почти в 34,72 триллиона долларов, что на 7% ниже прошлогоднего уровня. Комплексная методология оценки включает широкий спектр макроэкономических и социальных факторов, среди которых объем ВВП, инвестиционная и туристическая привлекательность государства, стабильность политической системы, прозрачность торговых правил, а также качество социального обеспечения населения.

Усиление позиций Китая и падение показателей G7

Несмотря на лидерство Соединенных Штатов, на мировой арене зафиксированы серьезные структурные изменения:

  • Прогресс Пекина: стоимость бренда Китая за год выросла на 7% и достигла 22,02 триллиона долларов. Это позволило КНР значительно сократить отставание от первого места.
  • Европейские лидеры: третье место с большим отрывом занимает Германия, чей показатель снизился на 8% (до 4,61 трлн долларов). На четвертом месте закрепилась Великобритания с результатом 4,23 трлн. долларов (-5%).
  • Ротация в топ-10: Франция вышла на пятую позицию ($3,63 трлн), отодвинув Японию на шестое место. Индия же продемонстрировала стремительное падение — сразу на 30% (до 1,94 трлн долларов), опустившись с седьмого на десятое место.

В общей сложности совокупная стоимость брендов стран Большой семерки (G7) за год обвалилась на 4,5 триллиона долларов. Общемировой показатель для всех 192 изучаемых государств сократился на 6%.

Аналитики Brand Finance объясняют этот негативный тренд высоким инфляционным давлением, рекордными ценами на энергоносители и геополитической напряженностью, что спровоцировало ослабление сплоченности западного альянса и ухудшило настроения инвесторов в отношении сильнейших экономик мира.

Напомним, Китай презентовал новый пятилетний план, по которому европейские заводы могут оказаться в зоне риска. КНР официально изменила экономические приоритеты, взяв курс на полный отказ от статуса исключительно "фабрики мира". Вместо выпуска дешевых товаров государство сфокусировалось на экспансии и доминировании в высокотехнологичных секторах, в частности, в производстве электромобилей, современной робототехники и биофармацевтики, что создает жесткую конкуренцию для традиционных европейских предприятий.

Автор:
Максим Кольц