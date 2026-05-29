США, Китай і Німеччина лідирують у рейтингу найдорожчих країн-брендів світу

США, Китай і Німеччина зберегли за собою статус найдорожчих країнових брендів у світі. Про це свідчать результати свіжого щорічного дослідження, проведеного міжнародною аналітичною компанією Brand Finance.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на “Інтерфакс-Україна”.

Експерти оцінили бренд США майже в 34,72 трильйона доларів, що на 7% нижче за торішній рівень. Комплексна методологія оцінки охоплює широкий спектр макроекономічних та соціальних факторів, серед яких обсяг ВВП, інвестиційна та туристична привабливість держави, стабільність політичної системи, прозорість торговельних правил, а також якість соціального забезпечення населення.

Посилення позицій Китаю та падіння показників G7

Попри лідерство Сполучених Штатів, на світовій арені зафіксовано серйозні структурні зміни:

Прогрес Пекіна: вартість бренду Китаю за рік зросла на 7% і досягла 22,02 трильйона доларів. Це дозволило КНР суттєво скоротити відставання від першого місця.

Європейські лідери: третю сходинку з великим відривом посідає Німеччина, чий показник знизився на 8% (до 4,61 трлн доларів). На четвертому місці закріпилася Велика Британія з результатом 4,23 трлн доларів (-5%).

Ротація у топ-10: Франція вийшла на п'яту позицію (3,63 трлн доларів), відсунувши Японію на шосте місце. Натомість Індія продемонструвала стрімке падіння — одразу на 30% (до 1,94 трлн доларів), опустившись із сьомої на десяту сходинку.

Загалом сукупна вартість брендів країн Великої сімки (G7) за рік обвалилася на 4,5 трильйона доларів. Загальносвітовий показник для усіх 192 досліджуваних держав скоротився на 6%.

Аналітики Brand Finance пояснюють цей негативний тренд високим інфляційним тиском, рекордними цінами на енергоносії та геополітичною напруженістю, що спрокувало ослаблення згуртованості західного альянсу та погіршило настрої інвесторів щодо найсильніших економік світу.

