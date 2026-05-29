ЄС розблокує для Угорщини 16,4 мільярда євро

Європейський Союз готовий розблокувати для Угорщини 16,4 мільярда євро європейських фондів, які раніше були заморожені через корупційні ризики та проблеми з верховенством права. Фінансування стане доступним після втілення урядом необхідних структурних реформ.

Про це повідомляє Delo.ua з посилинням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за результатами перемовин із новим прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Брюсселі.

Голова Єврокомісії підкреслила, що з приходом нового лідера партії "Тиса" в Угорщині почалася нова епоха та відчувається "сильний вітер змін". Лише за кілька тижнів оновлений уряд зміг просунути вперед давно необхідні реформи, що вже повертає довіру міжнародних інвесторів до країни.

На що підуть кошти

Загальна сума допомоги, яку погодив Брюссель, розподілена за кількома програмами:

Програма Next Generation EU: близько 10 мільярдів євро з фонду відновлення після пандемії;

Фонди згуртування: 4,2 мільярда євро, які виділятимуться після виконання умов;

Академічні свободи: ще 2,2 мільярда євро, пов'язаних із прогресом у сфері захисту основних прав людини та вищої освіти.

Агентство Bloomberg назвало цю домовленість "великою перемогою" для Петера Мадяра. Одразу після оголошення рішення національна валюта різко пішла вгору, наблизившись до свого чотирирічного максимуму щодо євро.

Залучення європейського капіталу є критично важливим для планів нового кабінету міністрів. Напередодні своєї відставки колишній прем’єр Віктор Орбан здійснив масштабні передвиборчі витрати, що призвело до дефіциту бюджету у першому кварталі. Петер Мадяр відкрито звинуватив Орбана у марнотратстві за кілька днів до завершення каденції, заявивши, що реальний дефіцит держбюджету країни цього року сягне 6,8% ВВП замість офіційно задекларованих попередниками 3,9%.

Нагадаємо, раніше ЄС "заморозив" 16 млрд євро оборонного кредиту для Угорщини через блокування коштів для України. Європейський Союз тривалий час відмовлявся схвалювати паливні та оборонні плани Угорщини за програмою SAFE, оскільки колишній угорський уряд Віктора Орбана демонстративно блокував виділення загальноєвропейської фінансової допомоги для Києва на суму 90 мільярдів євро.

Для відновлення повноцінного фінансування та розморожування європейських грошей ЄС висунув 27 умов Мадяру в обмін на розморожування 35 млрд євро для Угорщини. Ухвалений пакет компромісів вимагає від команди Мадяра повної інтеграції системи антикорупційних органів, перезапуску судової реформи та створення прозорої архітектури контролю за витратами, що зрештою і відкрило шлях до поступового виділення перших фінансових траншів.