ЄС "заморозив" 16 млрд євро оборонного кредиту для Угорщини через блокування коштів для України

Європейський Союз не схвалив близько 16 мільярдів євро кредиту Угорщині в межах ініціативи SAFE, адже Будапешт блокує 90 мільярдів євро для України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RMF24 з посиланням на дипломата в ЄС.

ЄС блокує кредитний план для Угорщини

Програма SAFE з низькими відсотковими ставками була запроваджена торік Брюсселем і покликана посилити оборонну промисловість та військову готовність країн ЄС у відповідь на загрозу з боку Росії.

За її умовами держави отримують більш вигідні умови фінансування порівняно із запозиченнями на ринках капіталу.

Нині Угорщина стала останньою країною з неухваленим планом в межах SAFE із загалом 19 країн ЄС, які мали отримати кредити на зміцнення оборони.

Джерело видання серед дипломатів ЄС підтвердило, що неофіційною причиною відхилення кредитного плану у 16 мільярдів євро для Угорщини стало блокування країною 90 мільярдів євро позики від ЄС для України.

"Європейській комісії важко погодити мільярди євро для Віктора Орбана, коли він порушує принцип „лояльної співпраці" і блокує гроші для країни, яка бореться з Росією", — прокоментував європейський дипломат.

У Єврокомісії запевняють, що "оцінка триває, і затвердить план Угорщини, коли вона буде готова". За словами журналістів, Угорщина розраховувала на позику і була зацікавлена отримати її, і навіть вимагала на мільярд євро більше, ніж їй пропонували європейські партнери.

Наразі, Угорщина перебуває в центрі кількох конфліктів із Європейським Союзом.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан блокує фінансовий пакет ЄС для України на €90 млрд, попри те, що сам підтримав його на саміті Європейської ради в грудні.

Лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі 19 березня не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.