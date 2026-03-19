Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,20

44,06

EUR

51,10

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Лідери ЄС не змогли розблокувати 90 млрд євро кредиту Україні: Орбан відмовляється голосувати

Віктор Орбан не погодився розблокувати кредит Україні від Європейського Союзу

Лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі, 19 березня, не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує кредит на 90 мільярдів євро для Києва і загалом не підтримає жодного проукраїнського рішення.

За його словами, для цього українська влада має відновити транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Водночас словацька сторона наполягає на допуску своїх експертів для огляду пошкодженої ділянки трубопроводу.

Розчарування лідерів ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав таку поведінку неприйнятною і додав, що вона суперечить принципам договорів, лояльної співпраці та дій у дусі доброї волі.

Окремо Кошта згадав ситуацію з нафтопроводом "Дружба", зазначивши, що Україна підтвердила готовність виконувати зобов’язання перед ЄС.

Зокрема, Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити стабільне постачання енергоносіїв та рухатися у напрямку подальшої співпраці. 17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

Кілька лідерів ЄС, зокрема представники Фінляндії та Швеції, також висловили незадоволення позицією Угорщини, назвавши її використанням зовнішньої політики у внутрішніх передвиборчих цілях.

Вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня, і питання допомоги Україні стало частиною передвиборчої кампанії.

У підсумковому документі саміту лідери ЄС закликали до активізації співпраці з третіми країнами, щоб покрити дефіцит фінансування України, який оцінюється у 30 мільярдів євро. Розгляд питання допомоги перенесено на наступну зустріч.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина може заблокувати кредит Європейського Союзу на 90 мільярдів євро для України.

Нагадаємо, 24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

Автор:
Тетяна Бесараб