Лідери ЄС не змогли розблокувати 90 млрд євро кредиту Україні: Орбан відмовляється голосувати

Лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі, 19 березня, не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує кредит на 90 мільярдів євро для Києва і загалом не підтримає жодного проукраїнського рішення.

За його словами, для цього українська влада має відновити транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Водночас словацька сторона наполягає на допуску своїх експертів для огляду пошкодженої ділянки трубопроводу.

Розчарування лідерів ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав таку поведінку неприйнятною і додав, що вона суперечить принципам договорів, лояльної співпраці та дій у дусі доброї волі.

Окремо Кошта згадав ситуацію з нафтопроводом "Дружба", зазначивши, що Україна підтвердила готовність виконувати зобов’язання перед ЄС.

Зокрема, Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити стабільне постачання енергоносіїв та рухатися у напрямку подальшої співпраці. 17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

Кілька лідерів ЄС, зокрема представники Фінляндії та Швеції, також висловили незадоволення позицією Угорщини, назвавши її використанням зовнішньої політики у внутрішніх передвиборчих цілях.

Вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня, і питання допомоги Україні стало частиною передвиборчої кампанії.

У підсумковому документі саміту лідери ЄС закликали до активізації співпраці з третіми країнами, щоб покрити дефіцит фінансування України, який оцінюється у 30 мільярдів євро. Розгляд питання допомоги перенесено на наступну зустріч.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина може заблокувати кредит Європейського Союзу на 90 мільярдів євро для України.

Нагадаємо, 24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.