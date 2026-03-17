ЄС запропонував Україні профінансувати відновлення "Дружби" – офіційна заява

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у спільній заяви щодо ситуації навколо нафтопроводу "Дружба" повідомили, що ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для відновлення транзиту нафти.

Як пише Delo.ua, текст відповідної заяви оприлюднив у вівторок Кошта на своїй сторінці в соцмережі Х.

У ній наголошується, що після російського удару 27 січня по нафтопроводу "Дружба", що призвело до його зупинки, керівництво ЄС розпочало інтенсивні переговори з Україною на всіх рівнях щодо відновлення транзиту нафти до Угорщини та Словаччини.

Крім того, ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її.

За словами керівників інституцій ЄС, європейські експерти доступні негайно.

У заяві підкреслюється, що пріоритетом ЄС є забезпечення енергетичної безпеки для всіх громадян Європи.

"У цьому сенсі ми продовжуватимемо працювати із зацікавленими сторонами над альтернативними маршрутами транзиту неросійської сирої нафти до країн Центральної та Східної Європи" - підсумували Кошта та фон дер Ляєн.

Видання Financial Times також писало, що низка країн Європи та Європейська комісія просили Київ дозволити візит до нафтопроводу "Дружба", щоб довести, що Україна справді намагається відновити транзит нафти, але отримали відмову.

Зеленський про відновлення "Дружби"

Президент України Володимир Зеленський виступає за те, що не треба відновлювати пошкоджений нафтопровід "Дружба". Про це він сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

На думку президента, цього не треба робити, адже це російська нафта, і "вони нас вбивають, а ми маємо дати нафту прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, бо він, бідненький, без цієї нафти не може виграти вибори".

Але оскільки без відновлення нафтопроводу кредит ЄС для України на 90 млрд євро буде заблоковано, то Зеленський допускає, що протягом півтора місяця відновлення "Дружби" можливе.

Зеленський у своїй відповіді, датованій 17 березня, пояснює, що останні пошкодження інфраструктури "Дружби" досить серйозні, і повна зупинка роботи однієї перекачувальної станції – у Бродах – не дозволяє підтримувати у нафтопроводі достатній тиск і забезпечувати безпечний транзит.

"Твердження, що Україна умисно блокує транзит нафти через "Дружбу" – безпідставні", – пише президент.

Він також запевнив, що Україна з перших же днів після того удару почала працювати над альтернативним технічним рішенням і ця робота наближається до завершення.

Зеленський наголосив, що Україна є надійним енергетичним партнером для Європейського Союзу та повністю виконує свої зобов'язання перед Європейським Союзом.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині. Саме через "Дружбу" Угорщина й Словаччина отримували переважну більшість нафти.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.