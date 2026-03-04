ЄС вимагає від України допустити інспекцію на пошкоджений нафтопровід "Дружба"

Європейський союз посилює тиск на Україну через ситуацію навколо пошкодженого російським ударом нафтопроводу "Дружба" і вимагає допустити туди європейську інспекцію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, Угорщина та Словаччина звинувачують Київ у затягуванні відновлення після російського удару 27 січня та стверджують, що Україна перебільшує масштаби руйнувань.

Один із високопоставлених дипломатів ЄС заявив, що Україна "забила гол у власні ворота", давши Угорщині привід блокувати кредит на 90 млрд євро від ЄС.

"Ми не можемо сказати, є пошкодження чи ні. Є дуже прості способи це задокументувати та показати, що ведеться активне відновлення. Але цього зроблено не було", – сказав він.

Як пише FT, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта під час візиту до Києва також зверталися з проханням допустити незалежну місію для оцінки збитків, однак отримали відмову.

Раніше Європейська комісія позитивно оцінила ініціативу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана направити в Україну інспекційну місію для оцінки стану ремонтних робіт на пошкодженому нафтопроводі "Дружба". У Брюсселі заявили, що готові враховувати висновки такої місії,

Що каже Київ

У Києві наполягають, що інфраструктуру серйозно пошкоджено внаслідок російського авіаудару. Голова "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив, що після удару спалахнув резервуар обсягом 75 тисяч кубометрів нафти, пожежу гасили десять днів, було пошкоджено кабелі, трансформатори та систему виявлення витоків.

"Повітряна атака спричинила пожежу в найбільшому нафтовому резервуарі в Європі, діаметр якого дорівнює розміру футбольного поля", — зазначив він. За його словами, повна оцінка збитків потребує часу.

Українська влада заявляє, що європейським партнерам передані докази руйнувань, а відмову в доступі інспекторам пояснюють безпековими міркуваннями.

В Україні також наголошують, що проведення ремонтних робіт у зоні постійних обстрілів є небезпечним. Один із чиновників поставив під сумнів доцільність термінового відновлення транзиту.

"Чому ми повинні ремонтувати трубопровід — під час війни та без угоди про припинення вогню — який постачає нафту з Росії друзям Росії?", — запитав він

Суперечка посилилася на тлі зростання цін на енергоносії після воєнних дій США та Ізраїлю проти Ірану, які вплинули на глобальні постачання нафти та газу.

Орбан звинуватив Україну в блокуванні транзиту нафтопроводом "Дружба"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив лист до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у якому звинуватив Україну у нібито блокуванні транзиту нафти трубопроводом "Дружба".

Він заявив, що Україна нібито заблокувала постачання нафти до Угорщини, попри відсутність технічних чи експлуатаційних причин для зупинки. За його словами, це підтверджують нещодавно оприлюднені супутникові дані. Прем’єр Угорщини стверджує, що рішення Києва має суто політичний характер і пов’язане з наміром вплинути на виборчу кампанію в Угорщині.

Орбан також повідомив, що минулого тижня Будапешт разом зі Словаччиною намагалися врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом. Зокрема, сторони запропонували направити спільну місію експертів для оцінки стану української ділянки трубопроводу. За його словами, ці ініціативи були відхилені.

У зверненні до Єврокомісії угорський прем’єр заявив, що дії України порушують її правові зобов’язання перед ЄС. Водночас він висловив сумнів у тому, що правові механізми міжнародного та європейського права дозволять швидко відновити постачання енергоносіїв.

Орбан закликав Єврокомісію нейтралізувати енергетичну зброю, яку, за його словами, використовує Україна, та посилити політичний тиск на Київ. Він також наголосив, що очікує забезпечення виконання відповідних положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Раніше Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.