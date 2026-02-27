Єврокомісія підтримала інспекцію нафтопроводу "Дружба", ініційовану Орбаном

Європейська комісія позитивно оцінила ініціативу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана направити в Україну інспекційну місію для оцінки стану ремонтних робіт на пошкодженому нафтопроводі “Дружба”. У Брюсселі заявили, що готові враховувати висновки такої місії, водночас формат її роботи ще потребує уточнення.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву представнці ЄК Анни-Кайса Ітконен.

Брюссель реагує на ініціативу Орбана

Прессекретарка Єврокомісії нагадала, що під час візиту до Києва 24 лютого президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн закликала президента України Володимира Зеленського прискорити ремонт нафтопроводу "Дружба". Водночас у Брюсселі усвідомлюють складність таких робіт і пов’язані з ними технічні виклики. За її словами, Єврокомісія наразі не має інформації щодо конкретного графіка проведення ремонту.

Анна-Кайса Ітконен також заявила, що в ЄК вітають ініціативу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо організації інспекційної місії та готові враховувати її висновки. Разом із тим вона зазначила, що формат такої місії ще потребує уточнення, і додала, що наразі не має інформації про можливу участь у ній експертів Єврокомісії.

Коментуючи питання постачання російської нафти до Угорщини через хорватський порт і нафтопровід "Адрія" в умовах заборони морських поставок нафти з РФ до ЄС, Ітконен наголосила, що контроль за дотриманням європейських санкцій належить до компетенції держав-членів Євросоюзу.

Нагадаємо, Орбан заявив про намір разом зі Словаччиною відправити в Україну команду фахівців, які оцінять стан нафтопроводу "Дружба". Він повідомив, що домовився зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо про створення спільної "слідчої комісії для з’ясування стану нафтопроводу "Дружба".

Звинувачення Угорщини

Премʼєр-міністр Віктор Орбан звинуватив Київ у зупинці потоків нафтопроводом "Дружба", який постачає нафту з Росії до Угорщини через Україну. Трубопровід був пошкоджений Росією, але Орбан звинуватив Україну у відмові від ремонту.

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

При цьому Європейська комісія офіційно поклала відповідальність за руйнування нафтопроводу "Дружба" на РФ та підтвердила готовність України відновити об'єкт.

На період ремонту Україна запропонувала альтернативні маршрути транзиту нафти до європейських країн.

Натомість Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба"

Також Будапешт заблокував ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.