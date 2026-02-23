Росія відповідальна за пошкодження "Дружби": у Єврокомісії зробили заяву щодо ремонту нафтопроводу

Європейська комісія офіційно поклала відповідальність за руйнування нафтопроводу “Дружба” на Російську Федерацію та підтвердила готовність України відновити об'єкт.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", про це заявила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконнен під час брифінгу в Брюсселі.

Вона окреслила поточну ситуацію навколо критичної інфраструктури трьома пунктами:

Вина РФ: Росія несе повну відповідальність за знищення трубопроводу. Пріоритет безпеки: Енергонезалежність держав-членів ЄС залишається головним завданням Комісії. Ремонтні роботи: Україна взяла на себе зобов’язання відремонтувати магістраль, самостійно визначаючи терміни виконання робіт.

Речниця також зазначила, що цієї середи буде скликана координаційна група з питань нафти, щоб підбити підсумки ситуації. За результатами засідання групи інформація буде передана Україні, яка участь в засідання брати не буде.

Коментуючи погрози прем’єра Словаччини Роберта Фіцо щодо можливого припинення аварійної допомоги Україні в електромережі, Ітконен нагадала, що не уряди постачають електроенергію Україні.

"Україна та Молдова синхронізували свої енергетичні системи з континентальною європейською енергосистемою. Тож на практиці це означає, що українські постачальники електроенергії купують електроенергію за ринковими цінами на оптових ринках електроенергії ЄС і потім постачають цю електроенергію назад додому", - пояснила Ітконен.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" — це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".