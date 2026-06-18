У найбільшому спальному районі Тернополя відкриють масштабний ТРЦ: коли він запрацює

У Тернополі завершують будівництво нового триповерхового ТРЦ “Крокіс” площею 8100 квадратних метрів. Офіційно відкрити торговий центр планують уже в листопаді цього року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація ритейлерів України.

Комплекс розташований у житловому мікрорайоні "Сонячний" — в одному з найбільш густонаселених районів міста з активною новою забудовою.

За даними консалтингової компанії Retail & Development Advisor (RDA), яка виступає ексклюзивним брокером проєкту, передача приміщень орендарям для проведення ремонтів та адаптації розпочнеться вже в липні.

Головною особливістю об'єкта є відсутність конкурентних торгових центрів у цьому районі. Завдяки розташуванню на одній із великих транспортних вулиць, ТРЦ матиме постійний потік автомобілів та зручний доїзд для мешканців Тернополя і передмістя.

Концепція та наповнення торгових площ

Перший поверх ТРЦ займе супермаркет національної мережі "Сільпо", навколо якого розташується прикасова галерея з аптекою, зоомагазином та дрогері-операторами для покриття щоденних потреб відвідувачів.

На другому поверсі розміститься дитячий розважальний центр Star Jump. Нульовий поверх планують розподілити між операторами категорій товарів для дому, канцелярії, дитячих товарів та fashion-сегменту.

Нагадаємо, що в Україні в 2026-2027 роках очікується бум відкриттів торговельних центрів. Передбачається, що у наступних роках український ринок торговельної нерухомості може вийти на рівень 2008–2009 років, коли щороку відкривалося понад 20 торгових центрів.