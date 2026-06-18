В самом большом спальном районе Тернополя откроют масштабный ТРЦ: когда он заработает

В Тернополе завершают строительство нового трехэтажного ТРЦ "Крокис" площадью 8100 квадратных метров. Официально открыть торговый центр планируется уже в ноябре этого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Комплекс расположен в жилом микрорайоне "Солнечный" - в одном из самых густонаселенных районов города с активной новой застройкой.

По данным консалтинговой компании Retail&Development Advisor (RDA), выступающей эксклюзивным брокером проекта, передача помещений арендаторам для проведения ремонтов и адаптации начнется уже в июле.

Главной особенностью объекта есть отсутствие конкурентных торговых центров в этом районе. Благодаря расположению на одной из крупных транспортных улиц, ТРЦ будет иметь постоянный поток автомобилей и удобный доезд для жителей Тернополя и пригорода.

Концепция и наполнение торговых площадей

Первый этаж ТРЦ займет супермаркет национальной сети "Сильпо", вокруг которого расположится прикасовая галерея с аптекой, зоомагазином и дрогерами-операторами для покрытия ежедневных потребностей посетителей.

На втором этаже разместится детский развлекательный центр Star Jump. Нулевой этаж планируется распределить между операторами категорий товаров для дома, канцелярии, детских товаров и fashion-сегмента.

Напомним, что в Украине в 2026-2027 годах ожидается бум открытий торговых центров. Предполагается, что в последующие годы украинский рынок торговой недвижимости может выйти на уровень 2008-2009 годов, когда ежегодно открывалось более 20 торговых центров.