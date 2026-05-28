Под Львовом планируют построить новый ТРЦ: горсовет рассмотрит проект строительства

строительство
Львовский горсовет рассмотрит проект строительства нового ТЦ

В городе Дубляны во Львовской области планируют построить новый торговый центр. Соответствующий проект постановления был внесен в повестку дня сессии Львовского городского совета.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский совет торговых центров.

Депутатам предлагают разрешить разработку детального плана территории (ДПТ) в районе улицы Ивана Франко.

Инициатором и инвестором разработки градостроительной документации выступил местный предприниматель Андрей Царук.

Проект охватывает земельный участок площадью 2,1 гектара по адресу: улица Ивана Франко, 7а. Именно на этой локации в будущем планируется построить новый ТЦ.

Все работы по разработке детального плана территории будут финансироваться исключительно за счет предпринимателя.

После завершения подготовки документации, департамент архитектуры и пространственного развития Львовского горсовета должен организовать и провести обязательные общественные слушания.

После этого инвестор сможет перейти к непосредственному проектированию и строительству торгового объекта.

Напомним, в прошлом году в Дублянах и Малых Подлесках Львовской области продавали земельные участки под ТЦ, гостиницу и офис.

Также сообщалось, что в Украине в 2026-2027 годах ожидается бум открытий торговых центров. Предполагается, что в последующие годы украинский рынок торговой недвижимости может выйти на уровень 2008-2009 годов, когда ежегодно открывалось более 20 торговых центров.

Автор:
Татьяна Бессараб