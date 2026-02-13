Во Львове планируют построить новый торговый центр на месте заброшенного долгостроя

Во Львове планируют достроить старый заброшенный объект и превратить его в торговый центр. Архитекторы еще дорабатывают дизайн фасадов. Общая площадь ТРЦ составит более 41 тыс. м2, а арендная площадь нового заведения составит 22,5 тыс. м2.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

Исполнительный комитет Львовского горсовета согласовал реконструкцию заброшенного недостроя на проспекте Червоной Калины, 91. Новый многофункциональный комплекс площадью более 41 тыс. м² объединит торговые площади, кинотеатр и большое коммунальное пространство для жителей района.

Вторая жизнь долгостроя

С 2007 года недострой, готовый на 76%, находится в собственности ЧП "Викторис". В июле 2025 года депутаты Львовского городского совета увели участок площадью 1,2 га в аренду этой компании на 10 лет.

В декабре консалтинговая компания Retail & Development Advisor (RDA), являющаяся официальным брокером будущего ТРЦ, сообщила, что первые три этажа торгового центра разместят магазины кафе и рестораны, а также кинотеатр и детский развлекательный центр.

А четвертый и пятый этажи будут отведены под образовательный хаб, медиатеку и коворкинги. Общая площадь ТРЦ составит более 41 тыс. м2, а арендная – около 22,5 тыс. м2.

Главный архитектор Львова Антон Коломейцев сообщил, что будущий многофункциональный центр будет называться "Сиховская гостиная" и станет одним из важных центров в микрорайоне.

"Это место всегда здесь планировалось, только под другую общественную функцию. И сейчас оно получит трансформацию. Здесь включены торговые и развлекательные функции, большой подземный паркинг, но при этом сформирована общественная площадь с западной и восточной стороны комплекса", – рассказал Коломейцев.

Социальный вклад

Важным условием реализации проекта стала передача городу 4 тыс. м помещений под создание коммунального образовательного хаба. Застройщик также подтвердил готовность построить аналогичную по площади дополнительную инфраструктуру для нужд общества.

Окончательные архитектурные решения еще не были утверждены, ведь продолжаются консультации по виду коммунальных помещений.

Напомним, в Украине в 2026-2027 годах ожидается бум открытий торговых центров. Предполагается, что в последующие годы украинский рынок торговой недвижимости может выйти на уровень 2008-2009 годов, когда ежегодно открывалось более 20 торговых центров.