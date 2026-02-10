Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,48

51,26

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Луцке появится новый ТРЦ в районе с развитой инфраструктурой

трц луцк
Новый ТРЦ – в экономически выгодном районе / USCS

В Луцке идет строительство торгово-развлекательного центра. Объект возводят на улице Ровенской вблизи недавно открывшегося ресторана McDonald's.

Об этом Delo.ua сообщает со ссылкой на UCSC.

По предварительной информации, будущий ТРЦ может получить название VELVET. Комплекс будет состоять из нескольких корпусов и будет иметь собственную парковку.

Местные риелторы уже начали предлагать коммерческие площади в новом объекте. В частности, на продажу выставили фасадное помещение площадью 266 кв. м, где стоимость квадратного метра составляет около 3 тыс. долларов.

В непосредственной близости к будущему ТРЦ уже работает развитая инфраструктура  отделения почтовых операторов, общепита, офисные помещения, супермаркеты и учебные заведения.

Фото 2 — В Луцке появится новый ТРЦ в районе с развитой инфраструктурой

В настоящее время ТРЦ находится в стадии строительства. Информацию о сроках открытия объекта пока не разглашают.

Напомним, в Украине в 2026-2027 годах ожидается бум открытий торговых центров. Предполагается, что в последующие годы украинский рынок торговой недвижимости может выйти на уровень 2008-2009 годов, когда ежегодно открывалось более 20 торговых центров.

Автор:
Ярослава Тюпка