В Луцке появится новый ТРЦ в районе с развитой инфраструктурой

В Луцке идет строительство торгово-развлекательного центра. Объект возводят на улице Ровенской вблизи недавно открывшегося ресторана McDonald's.

Об этом Delo.ua сообщает со ссылкой на UCSC.

По предварительной информации, будущий ТРЦ может получить название VELVET. Комплекс будет состоять из нескольких корпусов и будет иметь собственную парковку.

Местные риелторы уже начали предлагать коммерческие площади в новом объекте. В частности, на продажу выставили фасадное помещение площадью 266 кв. м, где стоимость квадратного метра составляет около 3 тыс. долларов.

В непосредственной близости к будущему ТРЦ уже работает развитая инфраструктура — отделения почтовых операторов, общепита, офисные помещения, супермаркеты и учебные заведения.

В настоящее время ТРЦ находится в стадии строительства. Информацию о сроках открытия объекта пока не разглашают.

Напомним, в Украине в 2026-2027 годах ожидается бум открытий торговых центров. Предполагается, что в последующие годы украинский рынок торговой недвижимости может выйти на уровень 2008-2009 годов, когда ежегодно открывалось более 20 торговых центров.