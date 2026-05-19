Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре "Нафтогаза" на Черниговщине
Российские войска вечером 19 мая нанесли ракетный удар по объектам нефтегазовой инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Черниговской области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.
В "Нафтогазе" отметили, что перед ракетным ударом на протяжении всего дня продолжалась атака беспилотников. Под ударами одновременно оказалось несколько объектов компании.
В компании подчеркнули, что прицельные атаки на активы группы продолжаются уже четвертые сутки подряд. В результате попаданий зафиксировано разрушение оборудования.
В то же время, среди работников пострадавших нет.
После стабилизации ситуации безопасности специалисты компании начнут оценку масштабов повреждений и восстановительные работы.
Напомним, вчера вечером российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами по активам группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.