Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре "Нафтогаза" на Черниговщине

Российские войска вечером 19 мая нанесли ракетный удар по объектам нефтегазовой инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Черниговской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

В "Нафтогазе" отметили, что перед ракетным ударом на протяжении всего дня продолжалась атака беспилотников. Под ударами одновременно оказалось несколько объектов компании.

В компании подчеркнули, что прицельные атаки на активы группы продолжаются уже четвертые сутки подряд. В результате попаданий зафиксировано разрушение оборудования.

В то же время, среди работников пострадавших нет.

После стабилизации ситуации безопасности специалисты компании начнут оценку масштабов повреждений и восстановительные работы.

Напомним, вчера вечером российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами по активам группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.