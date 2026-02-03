В Киеве возле метро "Выдубичи" выставили на продажу участок под масштабную застройку ТРЦ

В столице выставили на продажу большой земельный участок вблизи станции метро "Выдубичи", которая может стать местом застройки нового торгово-развлекательного центра, офисного комплекса или складов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Украинский совет торговых центров.

Как указано в объявлении о продаже , площадь участка составляет 4,8 га, а на территории расположен промышленно-складской комплекс общей площадью около 8–13 тыс. кв. м.

В рекламном описании указано, что земля имеет целевое назначение для строительства складского логистического объекта, офисно-гостиничного комплекса или торгово-развлекательного центра, что делает его привлекательным для инвесторов и девелоперов.

Из имеющихся фотографий видны двухэтажные производственные и складские помещения, а также две трансформаторные подстанции, которые могут стать частью инфраструктуры нового проекта.

В продаже участок предлагается за $14 млн, что соответствует его выгодному местоположению рядом с метро и потенциалу дальнейшей застройки.

Напомним, в центре Черновцов планируют построить новый ТРЦ площадью около 50 000 м², с озелененной зоной отдыха и водоемом.