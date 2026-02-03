Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,97

+0,16

EUR

50,91

--0,12

Наличный курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве возле метро "Выдубичи" выставили на продажу участок под масштабную застройку ТРЦ

участок промзона
Складские помещения могут идеально подойти для торговой инфраструктуры. / УСТЦ

В столице выставили на продажу большой земельный участок вблизи станции метро "Выдубичи", которая может стать местом застройки нового торгово-развлекательного центра, офисного комплекса или складов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Украинский совет торговых центров.

Как указано в объявлении о продаже , площадь участка составляет 4,8 га, а на территории расположен промышленно-складской комплекс общей площадью около 8–13 тыс. кв. м.

В рекламном описании указано, что земля имеет целевое назначение для строительства складского логистического объекта, офисно-гостиничного комплекса или торгово-развлекательного центра, что делает его привлекательным для инвесторов и девелоперов.

Из имеющихся фотографий видны двухэтажные производственные и складские помещения, а также две трансформаторные подстанции, которые могут стать частью инфраструктуры нового проекта.

В продаже участок предлагается за $14 млн, что соответствует его выгодному местоположению рядом с метро и потенциалу дальнейшей застройки.

Напомним, в центре Черновцов планируют построить новый ТРЦ площадью около 50 000 м², с озелененной зоной отдыха и водоемом.

Автор:
Ярослава Тюпка