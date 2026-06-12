Цифровая оплата в музеях: ПриватБанк, Mastercard и Минкульт запускают новый проект

ПриватБанк, Mastercard и Министерство культуры Украины начали сотрудничество в развитии цифровых платежных технологий на объектах культурного наследия. Первым проектом стал запуск терминала самообслуживания в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

Посетители Лавры могут теперь бесконтактно оплатить вход на территорию комплекса и осмотр выставок. Оплата доступна физической платежной картой, смартфоном или другим устройством с NFC.

Сотрудничество предполагает внедрение современной платежной и учетной инфраструктуры на территории историко-культурных объектов. Речь идет о бесконтактной оплате посещения, развитии безналичных расчетов и создании прозрачной системы учета посетителей в режиме реального времени.

Заместитель министра культуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анастасия Бондарь заявила, что проект в Киево-Печерской лавре является началом более широкой трансформации.

"Министерство культуры Украины стремится к тому, чтобы цифровые решения обеспечивали прозрачный учет и эффективное сохранение культурного наследия. Проект в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" является началом масштабной трансформации, которую мы планируем распространить на другие музеи и заповедники страны", — отметила Бондарь.

В ПриватБанке заявили, что цель проекта — сделать доступ к культурным объектам более простым и комфортным для посетителей.

"Мы хотим, чтобы поход в музей был таким же простым, как оплата картой или телефоном в метро или кафе", - сказал руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко.

В Mastercard отметили, что инициатива является частью модернизации платежных и билетных решений в историко-культурных объектах.

Проект ориентирован как на украинских посетителей, так и иностранных туристов. После пилотного запуска в Киево-Печерской Лавре инициативу планируют масштабировать на другие музеи и заповедники Украины.

Для культурных учреждений это означает переход к более прозрачному учету посетителей и более современной платежной инфраструктуре. Для посетителей — более быстрая и удобная оплата без очередей и наличных денег.

Напомним, Национальный банк Украины изменил правила бесконтактной оплаты для усиления прозрачности платежных операций и борьбы с использованием платежной инфраструктуры в незаконных схемах.