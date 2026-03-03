НБУ назвал ключевые платежные системы Украины: кто вошел в список

Национальный банк Украины по результатам мониторинга деятельности в 2025 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

НБУ усилил оверсайт платежной инфраструктуры

Единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей НБУ.

В то же время в перечень важных платежных систем регулятор отнес пять операторов, в частности:

Visa (Visa International Service Association, США);

Mastercard (MasterCard International Incorporated, США);

Privatmoney (АО КБ "Приватбанк, Украина");

Novapay (ООО "Новапей", Украина);

"Финансовый мир" (ООО "Украинская платежная система", Украина).

Список важных технологических операторов платежных услуг по сравнению с прошлым годом не изменился. В него по-прежнему входят ООО "Эйси Диси процессинг", ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "Тас Линк".

В Национальном банке отмечают, что распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется в соответствии с международной практикой с целью усиления контроля над их надежностью. Для важных объектов оверсайта установлены повышенные требования к непрерывности деятельности, системе управления рисками, а также управлению и организации работы.

Справочно

Национальный банк ежегодно производит распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности на основе результатов их деятельности в течение предыдущего года.

Определение важности объектов регламентируется постановлением Правления НБУ от 24 августа 2022 г. № 187 (с изменениями, внесенными постановлением от 11 февраля 2025 г. № 16) и основывается на объемах операций и видах услуг, оказываемых соответствующими объектами.

Напомним, НБУ упростил процедуру авторизации финансовых компаний как платежных учреждений, позволив предоставлять финансовые платежные услуги без прерывания деятельности.