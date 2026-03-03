Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,23

+0,13

EUR

50,60

--0,26

Наличный курс:

USD

43,32

43,20

EUR

51,11

50,90

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ назвал ключевые платежные системы Украины: кто вошел в список

нбу
НБУ усилил оверсайт платежной инфраструктуры / Depositphotos

Национальный банк Украины по результатам мониторинга деятельности в 2025 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

НБУ усилил оверсайт платежной инфраструктуры

Единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей НБУ.

В то же время в перечень важных платежных систем регулятор отнес пять операторов, в частности:

  • Visa (Visa International Service Association, США);
  • Mastercard (MasterCard International Incorporated, США);
  • Privatmoney (АО КБ "Приватбанк, Украина");
  • Novapay (ООО "Новапей", Украина);
  • "Финансовый мир" (ООО "Украинская платежная система", Украина).

Список важных технологических операторов платежных услуг по сравнению с прошлым годом не изменился. В него по-прежнему входят ООО "Эйси Диси процессинг", ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "Тас Линк".

В Национальном банке отмечают, что распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется в соответствии с международной практикой с целью усиления контроля над их надежностью. Для важных объектов оверсайта установлены повышенные требования к непрерывности деятельности, системе управления рисками, а также управлению и организации работы.

Справочно

Национальный банк ежегодно производит распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности на основе результатов их деятельности в течение предыдущего года.

Определение важности объектов регламентируется постановлением Правления НБУ от 24 августа 2022 г. № 187 (с изменениями, внесенными постановлением от 11 февраля 2025 г. № 16) и основывается на объемах операций и видах услуг, оказываемых соответствующими объектами.

Напомним, НБУ упростил процедуру авторизации финансовых компаний как платежных учреждений, позволив предоставлять финансовые платежные услуги без прерывания деятельности.

Автор:
Ольга Опенько