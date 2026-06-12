Минобороны переводит закупки для Сил обороны на электронные тендеры

Министерство обороны постепенно внедряет электронные конкурентные тендеры в закупках для сил обороны. Новый подход должен сделать оборонные закупки более прозрачными, уменьшить коррупционные риски и более эффективно использовать бюджетные средства.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Об этом заявил заместитель министра обороны Мстислав Баник во время мероприятия с участием НАПК, представителей сектора обороны, Агентства оборонных закупок, Государственного оператора тыла и общественности. Участники обсуждали прозрачность и подотчетность оборонных закупок в рамках выполнения рекомендаций Стратегического обзора системы оборонных закупок Украины.

По словам Баника, оборонные закупки в Украине уже являются одними из самых быстрых в мире. Задача Минобороны – сделать их также одними из самых прозрачных.

Электронные тендеры должны позволить снизить влияние человеческого фактора, усилить конкуренцию между поставщиками и создать более прогнозируемые правила работы для производителей.

"Изменять систему оборонных закупок во время активной фазы войны - это большая ответственность. Мы действуем максимально взвешенно, отрабатывая каждое кардинальное изменение на отдельных закупках. И масштабируем подходы, которые показали реальный результат", - отметил Баник.

Одним из примеров нового подхода в Минобороны назвали закупку дальнобойных 155-мм артиллерийских выстрелов. Агентство оборонных закупок провело конкурентную процедуру с торгами на понижение цены. В результате удалось сэкономить более 16% средств и увеличить количество снарядов в покупке на десятки тысяч единиц.

Еще один пример – тендер на 5 тыс. пикапов для военных. Контракты еще заключаются, но Минобороны уже ожидает значительную экономию. Процедура была рамочной и длилась менее недели от объявления до дня проведения. По ее результатам определили четырех победителей.

В министерстве отмечают, что электронные тендеры имеют несколько ключевых эффектов:

более эффективное использование бюджета благодаря конкуренции и снижению цен;

повышение качества продукции из-за конкуренции между поставщиками;

уменьшение человеческого фактора и коррупционных рисков из-за цифровизации процедур;

защита данных участников по электронной системе;

диверсификацию поставщиков, когда заказ распределяется между несколькими компаниями;

более открытые условия доступа к государственным тендерам для производителей, проходящих необходимые проверки.

Отдельно в Минобороны подчеркивают, что распределение заказа между несколькими поставщиками должно снизить риски срыва поставок для войск. Каждый победитель будет получать контракт в соответствии со своими реальными производственными возможностями.

Напомним, Минобороны Украины изменило порядок закупок для нужд Вооруженных сил Украины. Теперь Агентство оборонных закупок ДОТ будет применять механизм диверсификации для закупки БПЛА, НРК и боеприпасов.