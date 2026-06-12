Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,93

--0,05

EUR

51,84

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,20

51,95

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міноборони переводить закупівлі для Сил оборони на електронні тендери

Міноборони переводить закупівлі на електронні тендери
Міноборони переводить закупівлі на електронні тендери

Міністерство оборони поступово впроваджує електронні конкурентні тендери в закупівлях для Сил оборони. Новий підхід має зробити оборонні закупівлі прозорішими, зменшити корупційні ризики та ефективніше використовувати бюджетні кошти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік під час заходу за участі НАЗК, представників сектору оборони, Агенції оборонних закупівель, Державного оператора тилу та громадськості. Учасники обговорювали прозорість і підзвітність оборонних закупівель у межах виконання рекомендацій Стратегічного огляду системи оборонних закупівель України.

За словами Баніка, оборонні закупівлі в Україні вже є одними з найшвидших у світі. Завдання Міноборони — зробити їх також одними з найбільш прозорих.

Електронні тендери мають дати змогу знизити вплив людського фактора, посилити конкуренцію між постачальниками та створити для виробників більш прогнозовані правила роботи.

"Змінювати систему оборонних закупівель під час активної фази війни - це велика відповідальність. Ми діємо максимально виважено, відпрацьовуючи кожну кардинальну зміну на окремих закупівлях. І масштабуємо ті підходи, що показали реальний результат", — зазначив Банік.

Одним із прикладів нового підходу в Міноборони назвали закупівлю далекобійних 155-мм артилерійських пострілів. Агенція оборонних закупівель провела конкурентну процедуру з торгами на пониження ціни. У результаті вдалося зекономити понад 16% коштів і збільшити кількість снарядів у закупівлі на десятки тисяч одиниць.

Ще один приклад — тендер на 5 тис. пікапів для військових. Контракти ще укладаються, але Міноборони вже очікує значну економію. Процедура була рамковою і тривала менше ніж тиждень від оголошення до дня проведення. За її результатами визначили чотирьох переможців.

У міністерстві зазначають, що електронні тендери мають кілька ключових ефектів:

  • ефективніше використання бюджету завдяки конкуренції та зниженню цін;
  • підвищення якості продукції через конкуренцію між постачальниками;
  • зменшення людського фактора та корупційних ризиків через цифровізацію процедур;
  • захист даних учасників електронною системою;
  • диверсифікацію постачальників, коли замовлення розподіляється між кількома компаніями;
  • відкритіші умови доступу до державних тендерів для виробників, які проходять необхідні перевірки.

Окремо в Міноборони наголошують, що розподіл замовлення між кількома постачальниками має зменшити ризики зриву поставок для війська. Кожен переможець отримуватиме контракт відповідно до своїх реальних виробничих спроможностей.

Нагадаємо, Міноборони України змінило порядок закупівель для потреб Збройних сил України. Відтепер Агенція оборонних закупівель ДОТ застосовуватиме механізм диверсифікації для закупівлі БПЛА, НРК та боєприпасів.