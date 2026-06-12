Міноборони переводить закупівлі для Сил оборони на електронні тендери

Міністерство оборони поступово впроваджує електронні конкурентні тендери в закупівлях для Сил оборони. Новий підхід має зробити оборонні закупівлі прозорішими, зменшити корупційні ризики та ефективніше використовувати бюджетні кошти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік під час заходу за участі НАЗК, представників сектору оборони, Агенції оборонних закупівель, Державного оператора тилу та громадськості. Учасники обговорювали прозорість і підзвітність оборонних закупівель у межах виконання рекомендацій Стратегічного огляду системи оборонних закупівель України.

За словами Баніка, оборонні закупівлі в Україні вже є одними з найшвидших у світі. Завдання Міноборони — зробити їх також одними з найбільш прозорих.

Електронні тендери мають дати змогу знизити вплив людського фактора, посилити конкуренцію між постачальниками та створити для виробників більш прогнозовані правила роботи.

"Змінювати систему оборонних закупівель під час активної фази війни - це велика відповідальність. Ми діємо максимально виважено, відпрацьовуючи кожну кардинальну зміну на окремих закупівлях. І масштабуємо ті підходи, що показали реальний результат", — зазначив Банік.

Одним із прикладів нового підходу в Міноборони назвали закупівлю далекобійних 155-мм артилерійських пострілів. Агенція оборонних закупівель провела конкурентну процедуру з торгами на пониження ціни. У результаті вдалося зекономити понад 16% коштів і збільшити кількість снарядів у закупівлі на десятки тисяч одиниць.

Ще один приклад — тендер на 5 тис. пікапів для військових. Контракти ще укладаються, але Міноборони вже очікує значну економію. Процедура була рамковою і тривала менше ніж тиждень від оголошення до дня проведення. За її результатами визначили чотирьох переможців.

У міністерстві зазначають, що електронні тендери мають кілька ключових ефектів:

ефективніше використання бюджету завдяки конкуренції та зниженню цін;

підвищення якості продукції через конкуренцію між постачальниками;

зменшення людського фактора та корупційних ризиків через цифровізацію процедур;

захист даних учасників електронною системою;

диверсифікацію постачальників, коли замовлення розподіляється між кількома компаніями;

відкритіші умови доступу до державних тендерів для виробників, які проходять необхідні перевірки.

Окремо в Міноборони наголошують, що розподіл замовлення між кількома постачальниками має зменшити ризики зриву поставок для війська. Кожен переможець отримуватиме контракт відповідно до своїх реальних виробничих спроможностей.

Нагадаємо, Міноборони України змінило порядок закупівель для потреб Збройних сил України. Відтепер Агенція оборонних закупівель ДОТ застосовуватиме механізм диверсифікації для закупівлі БПЛА, НРК та боєприпасів.