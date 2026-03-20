Більше не один постачальник: Міноборони змінює правила закупівлі дронів та боєприпасів

Міністерство оборони України змінило порядок закупівель для потреб Збройних сил України. Відтепер Агенція оборонних закупівель ДОТ застосовуватиме механізм диверсифікації для закупівлі БПЛА, НРК та боєприпасів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДОТ.

Основною метою нововведення є забезпечення стабільного постачання критичних засобів та досягнення оптимального співвідношення ціни та можливостей виробників.

На практиці агенція більше не обиратиме лише одного виконавця, а розподілятиме замовлення між кількома учасниками за наявності двох і більше прийнятних пропозицій.

Розподіл обсягів буде відбуватись за спеціальною формулою. При цьому:

якщо учасник пропонує ціну на 30% і більше від найнижчої - пропозиція не враховується;

якщо кілька учасників пропонують продукцію одного виробника - враховується пропозиція з найнижчою ціною;

у випадку використання давальницької сировини - її ціна включається в розрахунок;

обовʼязково враховується реальна спроможність постачальників виконувати контракт;

якщо постачальник не може виконати свій обсяг – залишок перерозподіляється між іншими.

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов підкреслив, що диверсифікація контрактів дозволяє уникнути залежності від одного виробника та знижує ризики зриву поставок.

За його словами, такий підхід стимулює здорову конкуренцію, оскільки обсяг замовлення напряму залежить від здатності компанії вчасно постачати продукцію.

"Ми очікували на це рішення - воно логічне в умовах війни. Такий підхід також формує конкуренцію між виробниками, оскільки обсяг контракту розподіляється між кількома учасниками і залежить від їхньої здатності виконувати поставки”, - зазначив Жумаділов.

Кінцеве рішення щодо розподілу затверджує Колегіальний орган Агенції, після чого контракти погоджуються Міністерством оборони.

Додамо, з 1 січня 2026 року вступив в дію новий етап реформи оборонного забезпечення. Усі закупівлі для Збройних сил України – озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали – здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони.