Агенція оборонних закупівель відтепер забезпечуватиме всі потреби ЗСУ

З 1 січня 2026 року вступає в дію новий етап реформи оборонного забезпечення. Усі закупівлі для Збройних сил України – озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали – здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, це означає єдину точку відповідальності за сферу забезпечення та реалізацію комплексної стратегії постачання. Міністерство оборони, як і раніше, зберігає за собою функції формування політики та здійснення контролю.

Шмигаль підкреслив, що наглядова рада АОЗ продовжить свою роботу. Протягом січня буде призначено членів на вакантні позиції на конкурсній основі.

Міністр нагадав, що реформа оборонних закупівель триває з 2023 року та вже довела свою ефективність. За цей час було здійснено відхід від паперової бюрократії та побудовано сучасну цифрову інфраструктуру в системі оборонного забезпечення.

Шмигаль також додав, що ключовим досягненням є система DOT-Chain. Вона дозволила оцифрувати близько 70% документообігу у постачанні озброєння та тилових товарів. Серед інших важливих результатів: завчасне планування потреб і контрактування, налагодження прямої взаємодії з військовими та організація системної роботи з ринком.

"У 2026 році закупівельна агенція Міноборони зберігатиме стратегічний курс на цифровізацію, масштабування DOT-Chain та посилення ролі військових у прийнятті рішень через швидкі й адресні інструменти зворотного зв’язку. Продовжуємо будувати зрозумілу, прозору та ефективну систему оборонних закупівель", - підсумував міністр оборони.

Громадська антикорупційна рада при Міноборони виступала проти такого приєднання чи поглинання у будь-якій формі і заявляла, що ризики такого обʼєднання суттєво переважають потенційні плюси.

"Дві агенції є занадто різними і працюють на різних ринках, з різною контрактною системою. Поєднання різних типів закупівель в одній агенції може негативно вплинути на прозорість процесів і збільшити корупційні ризики. Це обʼєднання не є частиною стратегії, а є окремим тактичним кроком", - підкреслювали в ГАР МОУ.

Там вважають, що однією з цілей об’єднання називалась економія коштів, але поки незрозуміло, за рахунок чого вона відбудеться.