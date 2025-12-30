Дрони без бюрократії: підрозділи ЗСУ отримали нові можливості для закупівлі комплектуючих

Український фронт отримує важливе посилення в управлінні ресурсами. З 1 січня 2026 року військові підрозділи, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, отримають "фінансову свободу". Тепер вони зможуть закуповувати запчастини та комплектуючі для дронів за кошти загального фонду, що раніше було заборонено.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінобоони.

Що зміниться для ЗСУ?

До цього часу діяло жорстке обмеження: купувати деталі для безпілотників можна було лише за гроші зі спеціального фонду. Це обмежувало гнучкість підрозділів, коли кошти є, а витратити їх на терміновий ремонт чи модернізацію дрона неможливо через бюрократичні перепони.

Тепер цю перешкоду усунуто. Військові зможуть використовувати весь наявний державний ресурс для розвитку своїх безпілотних систем.

Чому це важливо?

Технології безпілотних систем постійно змінюються, а кожен напрямок фронту вимагає особливих технічних рішень. Завдяки рішенню уряду, командири зможуть:

миттєво доукомплектовувати техніку;

адаптувати безпілотники під специфічні завдання;

проводити ремонт прямо в польових умовах без зайвих затримок.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, це рішення дозволить воїнам "швидко доукомплектовувати та адаптувати дрони під конкретні завдання".

Нагадаємо, запуск державної цифрової системи логістики та постачання DOT-Chain Defence суттєво прискорив закупівлі та відправку безпілотників для військових частин. Якщо ще рік тому на постачання дронів могли чекати до шести місяців, то нині цей процес займає близько 10 днів — із чіткою комплектацією під запит підрозділу.