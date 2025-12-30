Запланована подія 2

Новости
Дроны без бюрократии: подразделения ВСУ получили новые возможности для закупки комплектующих

Украинский фронт получает важное усиление в управлении ресурсами. С 1 января 2026 года находящиеся непосредственно на линии столкновения военные подразделения получат "финансовую свободу". Теперь они смогут закупать запчасти и комплектующие для дронов за средства общего фонда, ранее запрещенного.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобооны.

Что изменится для ВСУ?

До этого времени действовало жесткое ограничение: покупать детали для беспилотников можно было только за деньги из специального фонда. Это ограничивало гибкость подразделений, когда средства есть, а потратить их на срочный ремонт или модернизацию дрона невозможно из-за бюрократических преград.

Теперь это препятствие устранено. Военные могут использовать весь имеющийся государственный ресурс для развития своих беспилотных систем.

Почему это важно?

Технологии беспилотных систем постоянно меняются, а каждое направление фронта требует особых технических решений. Благодаря решению правительства командиры смогут:

  • мгновенно доукомплектовывать технику;
  • адаптировать беспилотники под специфические задачи;
  • производить ремонт прямо в полевых условиях без лишних задержек.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, это решение позволит воинам "быстро доукомплектовывать и адаптировать дроны под конкретные задачи".

Напомним, с апуск государственной цифровой системы логистики и поставки DOT-Chain Defence существенно ускорил закупки и отправку беспилотников для воинских частей. Если еще год назад поставки дронов могли ждать до шести месяцев, то сейчас этот процесс занимает около 10 дней — с четкой комплектацией под запрос подразделения.

Автор:
Татьяна Ковальчук