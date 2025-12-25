Закупки дронов для ВСУ сократились с полугода до 10 дней: как работает новая система

Запуск государственной цифровой системы логистики и поставок DOT-Chain Defence существенно ускорил закупки и отправку беспилотников для воинских частей. Если еще год назад поставки дронов могли длиться до шести месяцев, то сейчас этот процесс занимает около 10 дней — с четкой комплектацией под запрос подразделения.

Об этом, как сообщает Delo.ua, во время конференции "DOU Live: каким выдался 2025 год для нашей оборонки" рассказал директор по персоналу производителя FPV-дронов "Генерал Черешня" Андрей Лавринович.

Лавринович отметил роль государственных цифровых инструментов. Запуск DOT-Chain Defence позволил военным частям заказывать необходимые дроны быстро и без излишней бюрократии.

"Если раньше ожидание могло длиться пол года, то сейчас — около 10 дней, и именно в той комплектации, которую заказало подразделение", — пояснил он.

Кроме БПЛА, в 2025 году значительный прогресс был зафиксирован и в направлении наземных роботизированных комплексов (НРК) .

Настало время перехватчиков и системности

По словам Андрея Лавриновича, 2025 стал для компании годом развития и становления. "Генерал Черешня" была среди первых производителей, начавших активно развивать дроны-перехватчики. В феврале 2025 года стартовали испытания модели "Генерал Черешня Air" .

"Благодаря постоянному взаимодействию с военными и быстрому совершенствованию продукта мы имеем результат: уже четыре месяца подряд этот дрон является номером один по поражениям по данным системы "Дельта". И, думаю, так будет и дальше", — отметил он.

Рынок дронов-перехватчиков, по его словам, стремительно растет. Украине нужны как тактические, так и стратегические решения для противодействия воздушным угрозам.

Украина — полноценный R&D-хаб

Директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храбчинский отметил, что 2025 стал переломным для международного восприятия Украины.

"Украину начали видеть как полноценный R&D-хаб, создающий реальные технологические решения непосредственно с поля боя", — подчеркнул он.

По его словам, мир все больше интересуется украинскими разработками в сфере:

дронов-перехватчиков;

средств радиоэлектронной борьбы;

технологий навигации и управления.

Отдельное внимание Храбчинский обратил на резонансные операции украинских спецслужб, которые продемонстрировали новый уровень военных технологий — в частности, операцию "Паутина" и атаку на корабль теневого флота РФ в Средиземном море.

"Раньше запрос был "что передать Украине", а теперь все чаще звучит другой вопрос — что мы можем получить от Украины?", — отметил он.

В качестве примера Храбчинский привел готовность Польши обсуждать обмен истребителей МиГ-29 на украинские технологии противодействия дронам. По его словам, боевой опыт, который получают компании в Украине, стал самым высоким уровнем валидации оборонных продуктов.

Напомним, доход украинского производителя дронов TAF Industries в 2025 году превысит $1 млрд.