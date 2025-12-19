Доход украинского производителя дронов TAF Industries в 2025 году превысит $1 млрд

За прошлый год один из ведущих производителей дронов в мире украинская компания TAF Industries заработала около $1 млрд, что составляет более 40 миллиардов гривен. Но в 2025 году предприятие смогло превзойти этот показатель.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал заместитель директора компании Владимир Зиновский.

Он объяснил, что TAF Industries пока не будет называть точную цифру годового дохода, но уже может сказать, что этот показатель превзойдет прошлогодний, составлявший около $1 млрд.

На вопрос, что принесло больше дохода компании — исключительно продажа военной техники и государственные контракты, Владимир Зиновский ответил, что компания BraveTech, входящая в холдинг TAF Industries и продающая комплектующие, формирует значительную долю поступлений.

"Мы поставляем компоненты не только для себя, но и большинству крупных производителей. Раньше это были только FPV-дроны, сейчас же поставляем также для производителей разведчиков, ударных крыльев и т.д.", — отмечает заместитель директора компании.

Кроме этого, он рассказал, что главным заказчиком компании является государство, которое сотрудничает с TAF Industries в разных форматах: крупные централизованные контракты и прямые продажи военным частям за бюджетные средства. Также он добавил, что компания работает и с благотворительными фондами, но объемы контарктов несоразмерны с государственными.

Как благотворительный фонд стал одним из лидеров рынка военных дронов

Владимир Зиновски поделился, что компания выросла из благотворительного фонда под названием "Волна-91", который основал одессит Александр Яковенко еще в начале полномасштабной войны, в большой оборонный холдинг благодаря первому крупному государственному контракту на около 2 млрд грн на поставку более 100 тысяч дронов.

На вопрос, почему государство тогда поверило в компанию и заключило столь масштабные контракты, Зиновски говорит, что тогда у государства фактически не было альтернатив. По его словам, в тот момент была острая потребность в дронах, средства и запрос ко всем, кто уже работал на рынке и был готов рискнуть масштабированием.

"Мы волновались, потому что не имели опыта таких объемов, государство также рисковало. Но именно амбиции и готовность брать ответственность позволили в 2023 году быстро развернуть производство", — утверждает он.

Владимир Зиновски в успехе TAF Industries отдает должное и основателю компании Александру Яковенко, который, по его словам, благодаря своему более 10-летнему опыту в логистическом бизнесе смог выстроить сложные цепи поставок, договориться с китайскими производителями о ценах и сроках и обеспечить стабильные поставки, несмотря на экспортные ограничения.

