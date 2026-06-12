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Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 12 июня
По состоянию на 12 июня 2026 в Украине продолжает дешеветь клубника , стоимость которой снизилась сразу на 15%, в то же время цены на яблоки и бананы не изменились.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 12 июня:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|28 -55 грн
|+0%
|Бананы
|58-62 грн
|+0%
|Апельсины
|70-85 грн
|+0%
|Лимоны
|140-150 грн
|+0%
|Клубника
|70-120 грн
|-15%
|Черешня
|70-110 грн
|-10%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 39.90 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Благоприятные погодные условия в Украине активизировали сбор ягод, что сразу отразилось на их стоимости. Установка теплой и солнечной погоды стимулирует массовое созревание клубники в местных хозяйствах, цены на которые снизились сразу на 15%.
Также в Украине начали активно снижаться цены на черешню местных хозяйств. Сейчас украинская ягода поступает в продажу по 70–150 грн/кг, что в среднем на 23% дешевле, чем в конце прошлой недели.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.
В ближайшие дни прогнозируется дальнейшее удешевление клубники из-за увеличения предложения ягоды на рынке. Массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению.
В Украине стоимость черешни и абрикосов составляет около 250 грн за килограмм против 150-180 грн годом ранее. В то же время прогнозируется увеличение предложения уже в конце июня, что частично должно охладить рынок.