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Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 12 июня

черешня, ягоды
Благоприятные погодные условия в Украине активизировали сбор ягод, что сразу отразилось на их стоимости. / Depositphotos

По состоянию на 12 июня 2026 в Украине продолжает дешеветь клубника , стоимость которой снизилась сразу на 15%, в то же время цены на яблоки и бананы не изменились.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 12 июня:

Фрукт Цена Смена
Яблоки 28 -55 грн +0%
Бананы 58-62 грн +0%
Апельсины 70-85 грн +0%
Лимоны 140-150 грн +0%
Клубника 70-120 грн -15%
Черешня 70-110 грн -10%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самые дешевые бананы
Сильпо широкий ассортимент ягод
Novus самые дешевые яблоки по 39.90 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Благоприятные погодные условия в Украине активизировали сбор ягод, что сразу отразилось на их стоимости. Установка теплой и солнечной погоды стимулирует массовое созревание клубники в местных хозяйствах, цены на которые снизились сразу на 15%.

Также в Украине начали активно снижаться цены на черешню местных хозяйств. Сейчас украинская ягода поступает в продажу по 70–150 грн/кг, что в среднем на 23% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В ближайшие дни прогнозируется дальнейшее удешевление клубники из-за увеличения предложения ягоды на рынке. Массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению.

В Украине стоимость черешни и абрикосов составляет около 250 грн за килограмм против 150-180 грн годом ранее. В то же время прогнозируется увеличение предложения уже в конце июня, что частично должно охладить рынок.

Автор:
Светлана Манько