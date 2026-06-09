Цены на черешню и абрикосы выросли почти на 50%: будет ли дефицит этого сезона

В Украине стоимость черешни и абрикосов составляет около 250 грн за килограмм против 150-180 грн годом ранее. В то же время прогнозируется увеличение предложения уже в конце июня, что частично должно охладить рынок.

Об этом Delo.ua рассказал заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук.

Цены на черешню и абрикосы выросли почти на 50%

"В прошлом году в этот период розничная цена на косточковые фрукты, в том числе абрикосы, черешню, составляла 150-180 грн за килограмм. Сегодня реализуется уже примерно по 250 грн за килограмм. То есть стоимость выросла почти на 50%", – сказал Марчук.

В то же время дефицит не ожидается, ведь украинский рынок традиционно обеспечивается достаточным объемом импортной продукции.

Из-за неблагоприятных погодных условий сезон в этом году стартовал позже, поэтому цены на косточковые фрукты пока остаются высокими, отметил эксперт.

Рост издержек производителей будет поддерживать высокие цены

Однако во второй половине июня – начале июля предложение на рынке существенно увеличится, что будет способствовать постепенному снижению цен и сделает их более доступными для потребителей.

Однако новый урожай будет на 25-30% дороже, чем в прошлом, поскольку расходы на логистику, возделывание деревьев выросли по сравнению с прошлым годом, заявил Марчук.

"Как показывает практика, большого урожая не будет из-за погодных условий. Поэтому частичное снижение цены произойдет по сравнению с нынешними ценами, но они не будут ниже прошлогодних", - подытожил эксперт.

В 2025-2026 гг. существенно изменилась структура промышленного выращивания черешни в Украине. Из-за временной оккупации главного черешневого региона (Запорожской и Херсонской областей) лидерство на подконтрольной территории перехватили хозяйства Одесской, Днепропетровской, Черновицкой и Черкасской областей.

Ключевые производители черешни в Украине:

⦁ "Уманская фруктовая компания" (Черкасская область). Продукция реализуется под своим крафтовым брендом Gordiy Garden. Площадь сада составляет 20 гектаров, обеспечивающих урожайность из 31000 деревьев.

⦁ ООО "Сады Днепра"/ ТМ UApple (Днепропетровская область). Непосредственно выращивание черешни не является профильным направлением предприятия - "Сады Днепра", они сознательно не делают акцент на этой сложной для массового сбыта культуре, предпочитая яблоневые сады.

⦁ НААН.ФГ "МакоСад" (Черновицкая область). Площадь садов около 100 га.

⦁ ЧП "Ланна-Агро" (Полтавская область). Общая площадь садово-ягодных насаждений более 60 гектаров земли.

⦁ Хозяйства Одесской области. Регион стал ключевым поставщиком ранней и среднеранней черешни в Украине.

Заведующая селекционно-технологическим отделом Института садоводства НААН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Елена Кищак заявляла, что из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, наибольшие потери ожидаются в отношении абрикосов и кизила. Также от заморозков пострадали персики, черешни, вишни и сливы.