Мировые цены на продукты растут: эксперты предупредили о новом продовольственном кризисе

Мировые цены на продовольствие остаются на самом высоком уровне за последние три года. Временное удешевление пальмовых и соевых масел лишь частично компенсировало масштабные перебои в поставках агроресурсов, вызванные войной с Ираном.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

По официальным данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мае глобальные расходы на еду снизились всего на 0,2%, поскольку скачок цен на зерно и сахар сбалансировало падение стоимости растительных масел и молочных продуктов.

В настоящее время индекс ФАО на 3% превышает показатели в прошлом году, а изменение тенденций из-за задержек в торговле доберется до магазинов с опозданием.

Блокада Ормузского пролива и риска для урожая

Главным фактором нестабильности стала война в Иране, которая перекрыла движение топлива и удобрений через Ормузский пролив.

Из-за удорожания ресурсов выросла стоимость выращивания кукурузы и риса, а производители предупреждают о снижении урожайности. ФАО прогнозирует, что мировое производство зерна в 2026-2027 годах сократится на 2% - впервые за семь лет.

Аналитики считают блокаду пролива началом системного агрошока, спровоцирующего серьезный кризис цен в течение 6–12 месяцев. Удорожание удобрений и логистические задержки отразятся на ценниках супермаркетов ближе к концу года.

Прогнозы инфляции и погодный фактор

В мае цены на растительные масла упали на 4,6%, тогда как зерно подскочило в цене на 2,6% из-за низких прогнозов по сбору пшеницы.

Экономисты ожидают длительного ценового давления. В США ухудшение ситуации прогнозируют на 2027 год, а европейцы ощутят удар по кошелькам ближе к Рождеству.

В Великобритании большинство производителей уже планируют повышение цен. Следующие полтора года станут решающими для глобальной инфляции.

Напомним, мировые цены на сельскохозяйственную продукцию обновили двухлетний максимум: причиной стали блокада Ормузского пролива и аномальные погодные условия, давящие на аграрный сектор.