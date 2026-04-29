Продукты в мире продолжают дорожать: цены на зерно и растительное масло бьют двухлетние рекорды

трактор
Блокада логистических путей и дефицит удобрений подняли цены на агропродукцию / Depositphotos

Мировые цены на сельскохозяйственную продукцию обновили двухлетний максимум: причиной стали блокада Ормузского пролива и аномальные погодные условия, давящие на аграрный сектор.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Индекс Bloomberg Agriculture Spot, отслеживающий 10 ключевых сельхозкультур, растет уже третий месяц подряд и достиг самого высокого уровня с ноября 2023 года. Это существенно изменилось по сравнению с периодом до войны, когда цены сдерживались высокими запасами и рекордными урожаями.

В настоящее время фермеры от Азии до Австралии и США сталкиваются с общими вызовами, вызванными войной в Иране и засухой, которые влияют на цены на основные продукты питания – от хлеба до макаронных изделий и подсолнечного масла.

Повышение стоимости сырой нефти автоматически подняло цены на перевозку и топливо, что удорожает путь продукции от поля в порт.

Кризис удобрений бьет по зерновым культурам

Больше всего от конфликта пострадали пшеница и кукуруза, поскольку их выращивание требует большого количества удобрений, производство которых зависит от цен на газ.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на двенадцать процентов с конца февраля, обновив двухлетний максимум.

Кукуруза также прибавила в цене шесть процентов. Из-за чрезмерных затрат на энергоносители и удобрения фермеры во Франции и США вынуждены сокращать посевные площади, что создает дефицит предложения на рынке.

Климатические риски

Наряду с военными действиями вторым мощным фактором риска стала погода. Засуха на Больших уровнях США уже подтолкнула цены на пшеницу вверх, а прогнозы для Австралии остаются безутешными.

Аналитики предупреждают, что ожидаемое в конце года явление Эль-Ниньо может критически повлиять на урожаи пальмового масла, сои и кукурузы.

Перебои с осадками в ключевых регионах выращивания способны мгновенно ухудшить мировой баланс поставок.

Скачок цен на масло и биотопливо

Отдельную динамику показывает рынок растительных масел. Цены на соевое масло в Чикаго в этом году взлетели почти на пятьдесят процентов из-за ужесточения требований к использованию биотоплива в США.

Пальмовое масло подорожало на тринадцать процентов, поскольку страны-производители, включая Индонезию и Таиланд, все больше направляют сырье на энергетические нужды.

Такая ситуация создает дополнительное инфляционное давление на широкий спектр товаров от продуктов питания до текстильной промышленности.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует, что в этом году цены на сырьевые товары во всем мире достигнут своего максимума с 2022 года – последствия войны в Иране будут более тяжелыми, чем вторжение России в Украину.

Автор:
Татьяна Бессараб