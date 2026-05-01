ХАЭС планирует установить установки хранения энергии на своей площадке

Хмельницкая атомная электростанция разрабатывает проект внедрения систем накопления электроэнергии для укрепления стабильности украинской энергосистемы. На начальном этапе мощность установок составит несколько десятков мегаватт с возможностью дальнейшего увеличения.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил генеральный директор ХАЭС Андрей Козюра.

По словам руководителя станции, использование накопителей поможет решить проблему дефицита и профицита электроэнергии, обеспечивая систему необходимыми маневренными мощностями. Площадка ХАЭС располагает всеми техническими возможностями для реализации такой инициативы.

Усиление надежности региональных сетей

Кроме установки систем хранения энергии, Хмельницкая АЭС работает над общим проектом из "Хмельницкоблэнерго". Он предусматривает установку отдельного трансформатора на распределительном устройстве станции.

Основные цели проекта:

Прямая подпитка: создание дополнительного источника питания для сетей северного региона Хмельницкой области.

Защита критической инфраструктуры: обеспечение стабильного энергоснабжения жителей и важных объектов в случае атак на энергосистему.

Резервирование: создание альтернативного узла на случай повреждения существующих распределительных устройств.

В то же время Андрей Козюра отметил, что из-за длительных сроков изготовления дорогостоящего оборудования проект вряд ли успеют завершить к началу текущего отопительного сезона. В настоящее время станция находится на этапе заказа необходимой техники.

Подготовка к зимнему периоду

Параллельно с перспективными разработками ХАЭС фокусируется на подготовке к зиме. Атомное поколение остается базовым для украинской энергосистемы, обеспечивая стабильность поставок во время пиковых нагрузок.

Напомним, "Энергоатом" подключил блок на ХАЭС после ремонта. Компания завершила плановые работы быстрее запланированного срока, что позволило вернуть второй энергоблок в работу и усилить мощность национальной энергосистемы в преддверии холодов.