Прибыль крупнейшего производителя сахара в Украине рухнула в 4 раза

Крупнейший производитель сахара в Украине показал падение доходов / Pixabay

Агрохолдинг Астарта в 2025 году зафиксировал существенное ухудшение финансовых показателей: чистая прибыль сократилась в 4,2 раза на фоне падения выручки на 23%.

Выручка и прибыль "Астарты" резко сократились

Агрохолдинг " Астарта" в 2025 году получил 19,94 млн евро чистой прибыли, что в 4,2 раза меньше, чем годом ранее.

Консолидированный доход "Астарты" за отчетный период уменьшился на 23% – до 472 млн евро. Такое сокращение объясняется снижением урожая масличных культур, падением объемов продаж сельскохозяйственной продукции и сахара, а также более низкими ценами на часть товаров.

Экспортные продажи составили 294 млн. евро, что соответствует 62% общего дохода в 2025 году. Сельскохозяйственный сегмент обеспечил 32% консолидированного дохода, или 149 млн. евро, что на 28% меньше, чем в 2024 году.

Продажи сахара за год сократились на 36% – до 147 млн евро, обеспечив 31% общей выручки. В то же время доля переработки сои выросла до 24% дохода, или 112 млн. евро, благодаря увеличению продаж на 6%.

Сегмент животноводства также продемонстрировал рост на 6% в годовом исчислении – до 56 млн евро, что составляет 12% общего дохода.

Валовая прибыль компании снизилась на 42% - до 137 млн евро из-за меньшего изменения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции на 46 млн евро, что отражает падение мировых цен. EBITDA сократилась на 37% – до 100 млн евро, а рентабельность по EBITDA уменьшилась на 5 процентных пунктов – до 21%.

Операционный денежный поток в 2025 году упал в 4,5 раза – до 36 млн евро на фоне роста запасов на 16%, до 186 млн евро. В то же время, денежный поток от инвестиций вырос на 91% - до 100 млн евро. Среди ключевых инвестиций – обновление парка сельскохозяйственной техники, строительство предприятия по переработке сои (42 млн евро, запуск планируется во втором полугодии года), проект многокомпонентной дробилки для семян и реконструкция молочных ферм.

Чистый финансовый долг компании (без учета арендных обязательств) на конец 2025 года составил 94 млн. евро против положительной денежной позиции в 21 млн. евро в 2024 году. Общий чистый долг за год удвоился – до 226 млн евро.

Об "Астарте"

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины и крупнейший производитель сахара в стране. В структуру компании входят шесть сахарных заводов, аграрные хозяйства с земельным банком около 220 тыс. га, а также молочные фермы с поголовьем 22 тыс. голов крупного рогатого скота.

Производственные активы холдинга также включают маслоэкстракционный завод в Глобино (Полтавская область), семь элеваторов и биогазовый комплекс.

По итогам января-сентября 2025 года чистая прибыль компании уменьшилась на 42,2% - до 43,70 млн евро, тогда как консолидированная выручка сократилась на 22,4% и составила 342,78 млн евро.

Напомним, агропромхолдинг "Астарта" провел масштабное обновление парка сельскохозяйственной техники в преддверии весенне-полевых работ.

Автор:
Ольга Опенько