"Астарта" инвестирует $76 млн в строительство МЭЗ в Хмельницкой области: сколько сможет перерабатывать

Руководство агропромышленного холдинга "Астарта" одобрило решение о начале строительства завода по переработке масличных культур в Хмельницкой области. Маслоэкстракционный завод (ОЭЗ) сможет перерабатывать ежегодно до 400 тыс. тонн сырья, в том числе сои и рапса. Общие инвестиции в предприятие составят $76 млн, сообщила пресс-служба агрохолдинга в Facebook.

Запуск ОЭЗ в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Компания уже нашла поставщика оборудования и технологии экстракции растительного масла для будущего предприятия.

"Астарта" продолжает укреплять свои позиции в перерабатывающем секторе, инвестируя в новые производственные мощности. Возрастающий спрос на продукты переработки сои в ЕС открывает новые возможности, и мы готовы их реализовывать, используя наш опыт и экспертизу. Новый завод по переработке масличных культур позволит расширить линейку ингредиентов для кормовой базы", — отметил директор по коммерческой деятельности и стратегическому маркетингу холдинга Вячеслав Чук.

Сейчас холдинг ожидает решения Наркевицкой территориальной громады Хмельницкой области о выделении земельных участков под проект. Для ускорения реализации проекта Астарта планирует подать заявку на участие в программе государственной поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине.

Сколько сырья сможет перабатывать "Астарта"

У агропромхолдинга уже есть перерабатывающие мощности на Глобинском перерабатывающем заводе в Полтавской области. Предприятие специализируется на переработке бобов сои и торговле продуктами ее переработки. Ежедневно завод потребляет до 700 тонн бобов сои, на выходе выдавая до 520 тонн высокопротеинового гранулированного шрота, 140 тонн гидратированного нерафинированного масла и 40 тонн гранулированной оболочки.

Общая ежегодная перерабатывающая мощность завода составляет 230 тыс. тонн, при этом в 2023 году холдинг переработал даже больше – 232 тыс. тонн. Поэтому после запуска в эксплуатацию завода в Хмельницкой области компания сможет перерабатывать ориентировочно до 630 тыс. тонн сои в год, если новое предприятие будет специализироваться только на этой культуре.

Также "Астарта" имеет семь элеваторных комплексов с общей мощностью одновременного хранения 562 тыс. тонн зерна. Они расположены в Полтавской (Яресковский, Лутовиновский, Семеновский, Скороходовский элеваторы), Хмельницкой (Войтовецкий, Красиловский элеваторы) и Винницкой (Хмельницкий элеватор) областях.

Предприятия принимают зерновые – пшеница, кукуруза, ячмень, рожь, гречка, овес, сорго; масличные – рапс, подсолнечник и зернобобовые культуры – соя, горох. Каждый из элеваторов принимает 2,5-6 тыс. тонн зерна в сутки, отгружает на автомобильный транспорт – до 2 тыс. тонн, на железнодорожный транспорт – до 3 тыс. тонн в день. Мощность сушки – 1,5-3 тыс. тонн в день.