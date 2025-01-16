"Астарта" в клубе белого бизнеса: в 2024 году в бюджет перечислено 2,25 млрд грн налогов и сборов

В 2024 году предприятия агропромышленного холдинга "Астарта" перечислили 2,25 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. По данным Государственной налоговой службы Украины, компания вошла в список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, известного как "Клуб белого бизнеса".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Об уплате налогов

Отмечается, что более 1,47 млрд грн из этой суммы было уплачено в местные бюджеты территориальных общин в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской и Харьковской областях Украины.

В государственный бюджет поступило более 776 млн грн.

Уточняется, что за время полномасштабной войны "Астарта" перечислила в бюджеты всех уровней 6,1 млрд грн.

О компании

"Астарта" — один из крупнейших агропромышленных холдингов Украины, основанный в 1993 году Виктором Иванчиком, который до сих пор остается основным акционером. С 2006 года акции Astarta Holding котируются на Варшавской фондовой бирже.

Холдинг объединяет сахарные заводы, аграрные предприятия и молочные фермы. Общий земельный банк компании составляет около 250 тысяч. га в центральных и западных регионах Украины.

В 2013 году "Астарта" открыла завод по переработке сои в городе Глобино, Полтавская область. За 2023 год завод переработал 232 тыс. тонн сои, из которых 73% выращено на собственных полях, произведя 172 тыс. тонн соевого шрота.

Также в 2023 году холдинг установил рекорд по производству сахара. Пять сахарных заводов компании переработали 2,7 млн тонн сахарной свеклы, получив 377 000 тонн сахара – это самый высокий показатель за последние пять лет.