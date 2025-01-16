"Астарта" в клубі білого бізнесу: в 2024 році до бюджету перераховано 2,25 млрд грн податків і зборів

У 2024 році підприємства агропромислового холдингу "Астарта" перерахували 2,25 млрд грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів. За даними Державної податкової служби України, компанія увійшла до списку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, відомого як "Клуб білого бізнесу".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Про сплату податків

Зазначається, що понад 1,47 млрд грн з цієї суми було сплачено до місцевих бюджетів територіальних громад у Полтавській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Житомирській, Чернігівській та Харківській областях України.

До державного бюджету надійшло понад 776 млн грн.

Уточнюється, що за час повномасштабної війни, "Астарта" перерахувала до бюджетів усіх рівнів 6,1 млрд грн.

Про компанію

"Астарта" — один із найбільших агропромислових холдингів України, заснований у 1993 році Віктором Іванчиком, який досі залишається основним акціонером. З 2006 року акції Astarta Holding котируються на Варшавській фондовій біржі.

Холдинг об'єднує цукрові заводи, аграрні підприємства та молочні ферми. Загальний земельний банк компанії становить близько 250 тис. га у центральних і західних регіонах України.

У 2013 році "Астарта" відкрила завод із переробки сої в місті Глобине, Полтавська область. За 2023 рік завод переробив 232 тис. тонн сої, з яких 73% вирощено на власних полях, виробивши 172 тис. тонн соєвого шроту.

Також у 2023 році холдинг встановив рекорд із виробництва цукру. П’ять цукрових заводів компанії переробили 2,7 млн тонн цукрових буряків, отримавши 377 000 тонн цукру — це найвищий показник за останні п’ять років.