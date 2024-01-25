Холдинг "Астарта" встановив 5-річний рекорд за обсягами виробленого цукру

Загалом п’ять цукрових заводів агропромислового холдингу "Астарта" у 2023 році переробили 2,7 млн тонн цукрових буряків і виробили з них 377 тис. тонн цукру. Цей показник став кращим за обсягами переробленої сировини та виробленого цукру за останні 5 років.

Про це повідомляє пресслужба холдингу.

"Загалом п’ять цукрових заводів холдингу переробили 2,7 млн тонн цукрових буряків, вирощених на полях агропромхолдингу та його партнерами-сільгосптоваровиробниками, і виробили з них 377 тис. тонн цукру. Переробний сезон-2023, який тривав 130 днів, став кращим за обсягами переробленої сировини та виробленого цукру за останні 5 років", - йдеться в повідомленні компанії.

Разом з тим у "Астарті" підвели підсумки збиральної кампанії пізніх культур-2023.

Повідомляється, що агропідприємства холдингу зібрали 200 тис. тонн кукурудзи з урожайністю 10,35 т/га ( +16,2 % до 2022 року) та 2,2 млн тонн цукрових буряків з урожайністю 57,61 т/га (+2,6% до 2022 року).

У холдингу пояснили, що на продовження терміну збирання врожаю вплинули декілька факторів, зокрема складні погодні умови.

"Рясні та затяжні опади у жовтні-листопаді 2023 року призвели до відтермінування збирання врожаю та логістичних труднощів доставки сировини на переробні підприємства, а відтак і збоїв у ритмічності роботи деяких цукрових заводів та зменшення їх продуктивності", - зазначили в компанії.

Іншим важливим фактором, згідно повідомлення, стало збільшення врожайності пізніх культур – показники врожайності кукурудзи та цукрового буряку стали найвищими за всю історію вирощування культур по холдингу.

У "Астарті" додали, що наразі аграрії продовжують активно готуватися до весняної посівної.

Довідка:

"Астарта" – це публічна європейська компанія, заснована у березні 1993 року Віктором Іванчиком. Крім того, це вертикально інтегрований агропромисловий холдинг в Україні, який веде соціально-відповідальний бізнес і виробляє продовольчі товари з орієнтацією на глобальні ринки. Основними напрямками діяльності агрохолдингу є рослинництво, виробництво цукру, тваринництво, переробка сої та біоенергетика.

Експорт українського цукру

Раніше повідомлялося, що у 2023 році Україна заробила на експорті цукру $390 млн, експортувавши 506 тис. тонн продукції. Основним напрямком українського експорту був ринок Європейського Союзу, основними виробниками і експортерами - "Радехів-Цукор", "Укрпромінвест-Агро" та "Астарта".

Разом з тим, Євросоюз не дуже задоволений ростом експорту українського цукру – у грудні 2023 року польські виробники цукрового буряка звернулися до нового міністра сільського господарства з вимогою заборонити імпорт українського цукру до Польщі, стверджуючи, що це становить загрозу для їхнього бізнесу.

А у кінці листопаду-2023 французькі виробники цукрових буряків також вимагали реекспортувати зростаючий імпорт цукру з України за межі Європи, щоб не завдати шкоди місцевим виробникам.