Україна в 2023 році заробила $390 млн на експорті цукру

В 2023 році експорт цукру з України досяг 506 тис. тон, що дозволило українським виробникам заробити $390 млн. Такі дані наводить портал Share UA Potential з посиланням на попередні дані Державної митної служби.

В 2023 році показники експорту вдалося наростити маже втричі - в 2022 році на зовнішні ринки поставлено 181 тис. тонн цукру вартістю $139 млн. Таким чином, за цим показником Україна майже наблизилась до рекордних за часи незалежності 2017 і 2018 років, в кожному з яких було експортовано майже по 600 тис. тонн.

Такі успіхи цієї галузі по'вязані з тим, що в першій половині поточного сезону (з вересня по серпень) цукровий буряк був найбільш прибутковою культурою для аграріїв.

За даними видання, в 2023 році в Україні суттєво збільшились посівні площі цукрового буряку, досягнувши майже 250 тис. га проти 184 тис. га в 2022 році. Очікуване виробництво цукру в 2023 році становить 1,7-1,8 млн тон, при внутрішньому споживанні на рівні 1 млн тонн. Тому можна очікувати, що в найближчі місяці, за відсутності обмежень зі сторони європейських країн, український експорт цукру буде залишатися активним.

Статистика експорту цукру з України. Дані: Share UA Potential

Основним напрямком українського експорту є ринок Європейського Союзу, основні виробники і експортери - "Радехів-Цукор", "Укрпромінвест-Агро" та "Астарта".

ЄС лякає ріст експорту українського цукру

Польські виробники цукрового буряка звернулися до нового міністра сільського господарства з вимогою заборонити імпорт українського цукру до Польщі, стверджуючи, що це становить загрозу для їхнього бізнесу.

Підприємці пояснюють це тим, що після тимчасового скасування квот на імпорт української сільськогосподарської продукції в ЄС, імпорт українського цукру значно зріс і це серйозно ударило по підприємцям країн Євросоюзу, що є сусідами з Україною.

Крім того, у кінці листопаду французькі виробники цукрових буряків також вимагали реекспортувати зростаючий імпорт цукру з України за межі Європи, щоб не завдати шкоди місцевим виробникам.

"Нам потрібна чітка відповідь від Європейської комісії щодо управління надходженням цукру у майбутньому", – заявила група французьких виробників CGB.

Голова правління "Укрцукор" Назар Михайловін зазначає, що у разі введення заборони імпорту цукру з України до ЄС, це призведе до того, що цукрові заводи будуть працювати у збиток, внутрішній ринок стане перенасиченим, адже наразі попиту немає взагалі, тому цукрові заводи будуть банкротувати і закриватись.