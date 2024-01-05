Украина в 2023 году заработала $390 млн на экспорте сахара

В 2023 году экспорт сахара из Украины достиг 506 тыс. тонн, что позволило украинским производителям заработать $390 млн. Такие данные приводит портал Share UA Potential со ссылкой на предварительные данные Государственной таможенной службы.

В 2023 году показатели экспорта удалось нарастить почти втрое - в 2022 году на внешние рынки поставлено 181 тыс. тонн сахара стоимостью $139 млн. Таким образом, по этому показателю Украина почти приблизилась к рекордным за время независимости 2017 и 2018 годам, в каждом из которых было экспортировано почти по 600 тыс. тонн.

Такие успехи этой отрасли связаны с тем, что в первой половине текущего сезона (с сентября по август) сахарная свекла была наиболее прибыльной культурой для аграриев.

По данным издания, в 2023 году в Украине существенно увеличились посевные площади сахарной свеклы, достигнув почти 250 тыс. га против 184 тыс. га в 2022 году. Ожидаемое производство сахара в 2023 году составляет 1,7-1,8 млн. тонн, при внутреннем потреблении на уровне 1 млн. тонн. Поэтому можно ожидать, что в ближайшие месяцы при отсутствии ограничений со стороны европейских стран украинский экспорт сахара будет оставаться активным.

Статистика экспорта сахара из Украины. Данные: Share UA Potential

Основным направлением украинского экспорта является рынок Европейского Союза, основные производители и экспортеры – "Радехов-Сахар", "Укрпроминвест-Агро" и "Астарта".

ЕС пугает рост экспорта украинского сахара

Польские производители сахарной свеклы обратились к новому министру сельского хозяйства с требованием запретить импорт украинского сахара в Польшу, утверждая, что это представляет угрозу для их бизнеса.

Предприниматели объясняют это тем, что после временной отмены квот на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС, импорт украинского сахара значительно вырос и это серьезно ударило по соседствующим с Украиной предпринимателям стран Евросоюза.

Кроме того, в конце ноября французские производители сахарной свеклы также требовали реэкспортировать растущий импорт сахара из Украины за пределы Европы, чтобы не нанести ущерб местным производителям.

"Нам нужен четкий ответ от Европейской комиссии по управлению поступлением сахара в будущем", – заявила группа французских производителей CGB.

Председатель правления "Укрцукор" Назар Михайловин отмечает, что в случае введения запрета импорта сахара из Украины в ЕС, это приведет к тому, что сахарные заводы будут работать в убыток, внутренний рынок станет перенасыщенным, ведь спроса нет вообще, поэтому сахарные заводы будут банкротиться и закрываться.