Польские и французские аграрии требуют запрета на импорт украинского сахара: есть ли риск остановки экспорта из Украины

Аграрии из Польши и Франции хотят приостановить импорт сахара из Украины. Европейские предприниматели утверждают, что поставляемые из Украины объемы сахара представляют угрозу для их бизнеса. Действительно ли украинский экспорт сахара негативно влияет на внутренние рынки ЕС, как возможный запрет импорта сахара в ЕС повлияет на украинских производителей - читайте в материале.

В середине декабря польские производители сахарной свеклы обратились к новому министру сельского хозяйства с требованием запретить импорт украинского сахара в Польшу. Предприниматели утверждают, что украинский товар представляет угрозу их бизнесу.

Они также отмечают, что после временной отмены квот на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС, импорт украинского сахара значительно возрос, и это серьезно ударило по предпринимателям стран Евросоюза.

"В последние месяцы в Польше и других соседних с Украиной государствах наблюдается существенное снижение цен на сахар, что ставит польскую индустрию в менее конкурентное положение по сравнению со странами Западной Европы", – говорят в польской ассоциации.

Потому польские предприниматели хотят остановить импорт украинского сахара в Польшу, ссылаясь на опыт Словакии и Венгрии. Они считают, что решение ЕС об отмене квот для импорта сельскохозяйственной продукции Украины не должно продолжаться по истечении его срока действия в июне 2024 года.

Кроме того, в конце ноября французские производители сахарной свеклы также требовали реэкспортировать растущий импорт сахара из Украины за пределы Европы, чтобы не нанести ущерб местным производителям.

”Нам нужен четкий ответ от Европейской комиссии по управлению поступлением сахара в будущем”, – заявила группа производителей CGB.

Риски для украинских производителей

Последние два года в условиях войны из-за проблем с экспортом и дорогостоящей логистики выращивания практически всех культур в растениеводстве являются убыточными. Есть буквально несколько исключений и одним из них является производство сахарной свеклы и соответственно сахара.

Именно поэтому в прошлом году мы наблюдали восстановление посевных площадей под сахарной свеклой, когда было засеяно 247,5 тыс. га под данной культурой, что на 34% больше показателя 2022 года или на 9% больше показателя 2021 года. Светлана Литвин Аналитик УКАБ

Украина в этом году произведет около 1,6 млн тонн сахара при внутренней потребности в 1 млн тонн, остальные могут быть экспортированы. В условиях ограниченной экспортной логистики экспортировать сахар в другие регионы в таких объемах будет проблематично, что повлечет за собой остатки сахара, за которые не будет возможность получить экспортную выручку, которая сейчас необходима Украине.

В 2024 году Украина ожидает дальнейшего увеличения посевных площадей под сахарной свеклой, но умеренное, отмечает Литвин. Одним из факторов такого роста посевных площадей в 2023 году стала возможность экспортировать сахар в страны ЕС.

Однако если европейские страны начнут запрещать импорт украинского сахара, то в таком случае в первую очередь пострадает украинский аграрий, так как на украинском рынке существенно снизятся закупочные цены на сахарную свеклу.

Председатель правления "Укрсахар" Назар Михайловин добавил, что в случае введения запрета импорта сахара из Украины в ЕС, это приведет к тому, что сахарные заводы будут работать в убыток, внутренний рынок станет перенасыщенным, ведь спроса нет вообще, поэтому сахарные заводы будут банкротить и закрываться.

Не только Украина наращивает экспорт

Как писал Bloomberg, Украина установила рекорд по объему экспорта сахара. Так, в сентябре 2023 г. украинские компании экспортировали 25 тыс. тонн сахара. В то же время несмотря на рост импорта украинского сахара, цены на сахар в ЕС остаются высокими на фоне глобального дефицита подсластителя. Внутренние цены на белый сахар превышают 800 евро за тонну, что является самым высоким показателем за последние десять лет.

Аналитик УКАБ Светлана Литвин подтверждает, что в условиях войны Украина действительно нарастила объем экспорта сахара в страны Европейского Союза.

Если в 2021/22 МГ объем экспорта в Польшу и Францию составил 40,3 тыс. тонн (8 месяцев этого периода объемы поставок были ограничены квотами), то в 2022/23 МГ – 412,9 тыс. тонн. Однако при этом доля украинских поставок в общем объеме импорта из стран, не входящих в Европейский Союз, в 2022/23 МГ составила 16%.

Следует отметить тенденцию увеличения поставок сахара в ЕС со стороны третьих стран, не только из Украины. В 2022/23 МГ было импортировано из третьих стран 2,6 млн т сахара, что на 72% больше показателя предыдущего года, что свидетельствует о повышенном спросе на сахар в рамках ЕС. Светлана Литвин Аналитик УКАБ

Поэтому некоторые европейские страны обращаются в Еврокомиссию по поводу запрета или ограничения импорта сахара из Украины. В то же время в Европе дефицит сахара составляет на уровне 1,5-2 млн тонн, поэтому они вынуждены покупать сахар у других стран. Однако украинский сахар дешевле, чем европейский, поэтому его выгоднее покупать.

Еврокомиссия за этим всем наблюдает и при этом не видит рисков для европейского рынка и его перенасыщения украинским сахаром. Назар Михайловин Председатель правления "Укрсахар"

При этом Литвин считает, что риски, конечно, есть, однако ситуация с сахаром несколько отличается от ситуации с зерновыми и масличными культурами. Уже больше года цены на зерновые и масличные культуры на мировом рынке постепенно снижаются. С сахаром ситуация обратная, ведь цены растут. Согласно данным FAO, индекс цен на сахар в октябре 2023 года на 41% больше, чем годом ранее. Поэтому в таких условиях поставки украинского сахара не приведут к каким-либо убыткам европейских производителей сахарной свеклы и сахара.

Аналитик отметила, что украинский сахар несколько дешевле европейского, а значительные объемы ввоза этого продукта не остаются незаметными для европейской сахарной ассоциации, которая уже подала обращение в Еврокомиссию по ограничению ввоза сахара из Украины.

Соответственно, столь значительный рост объемов импортированного сахара из Украины в ЕС действительно расценивается как угроза местным производителям. Поэтому украинским сахарным экспортерам следует также оценить возможность экспорта не только на европейский рынок, но и на рынки третьих стран.