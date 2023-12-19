Молдавские фермеры требуют у властей срочного ограничения импорта зерна из Украины

Фермеры в Молдове требуют, чтобы правительство немедленно внедрило "стабильный и устойчивый" механизм ограничения импорта зерновых и масличных культур из Украины.

Об этом говорится в заявлении ассоциации "Сила фермеров" (Fora Fermierilor), сообщает издание Newsmaker.

Представители ассоциации отметили, что 4 октября 2023 года власти страны ввели лицензирование импорта зерновых и масличных культур на период действия чрезвычайного положения, однако с 1 января 2024 года этот режим планируется отменить. Поэтому фермеры выдвинули требование, чтобы власти немедленно внедрили стабильный и надежный механизм ограничения импорта зерновых и масличных культур из Украины, аналогичный тому, который применяют в Румынии и Болгарии.

"Мы знаем, что компания Trans Oil намерена импортировать из Украины около 300 тыс. тонн подсолнечника. Это вновь коснется интересов местных фермеров. Обращаем внимание, что отсутствие ограничений на импорт не только разбалансирует внутренний рынок, но и поставит под угрозу экспорт пшеницы, кукурузы и подсолнечника в Румынию, которая неоднократно предупреждала нашу страну об опасности реэкспорта зерновых и масличных культур из Украины.

В правительстве Молдавии пока никак не отреагировали на требование фермеров.

Проблемы с экспортом украинских сельскохозяйственных товаров

Весной 2023 года в связи с блокадой украинских портов украинский сельскохозяйственный экспорт стал оказывать давление на рынки стран-соседей. Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия и Польша заблокировали экспорт украинского зерна.

Впоследствии ограничение на украинское зерно было введено на уровне Еврокомиссии. Запрет на его поставки был продлен до 15 сентября, однако и после этого проблема не решилась.

Аграрии стран-соседей Украины недовольны дешевой украинской продукцией и требуют ввести ограничения по ее проникновению на отечественные рынки.

Наиболее острым конфликт стал с Польшей – польские аграрии объединились с перевозчиками по блокированию украинско-польской границы.

Румыния с Болгарией решили не запрещать ввоз украинского зерна и согласились на механизм лицензирования, который предложила Украина. В случае с Болгарией, однако, все же был введен запрет на импорт подсолнечника из Украины, но его срок, начиная с декабря, истек.

Кроме этих стран, лицензирование импорта пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника ввела в начале октября Молдова, которая в Евросоюз не входит и стороной упомянутого торгового конфликта, соответственно, не была.

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