Польша и Венгрия снова вводят собственные запреты на ввоз украинского зерна

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявляет, что его страна с 0:00 субботы, 16 сентября снова вводит на национальном уровне анонсированный перед этим запрет на ввоз украинского зерна. Об этом он заявил на встрече с избирателями в городе Элк, передает Niezależna.

"Я бы хотел, чтобы они продлили запрет, но они этого не сделали. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы продлим этот запрет, несмотря на их несогласие, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Мы продлим запрет на ввоз украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, [главу Еврокомиссии Урсулу] фон дер Ляйен, потому что это в интересах польского фермера", - сказал он.

В свою очередь, Венгрия также уже ввела собственный запрет на ввоз в отношении 24 видов украинской агропродукции. Соответствующее постановление правительства от 15 сентября опубликовано в его официальном онлайн-вестнике.

Напомним, что ранее в пятницу Европейская комиссия решила не продлевать после 15 сентября запрет на импорт украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Он был введен 2 мая взамен соответствующих национальных ограничительных мер в этих странах. Еврокомиссия тогда раскритиковала данные шаги членов ЕС, назвав односторонние действия неприемлемыми.

Необходимость же таких ограничений пять стран Евросоюза объясняли тем, что переизбыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров.

Отметим, что помимо Польши, активно требовала продления введенного Еврокомиссией запрета Венгрия, заявляя о намерении вернуться к национальным ограничениям, если этого не будет сделано, и даже расширить их на 24 вида продукции.

В то же время все остальные 22 из 27 стран Евросоюза, как недавно сообщалось, выступили против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября. Более того, отказалась от идеи запрета на ввоз украинской агропродукции Болгария.