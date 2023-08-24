Венгрия хочет самостоятельно продлить запрет на импорт украинского зерна

Будапешт призывает Еврокомиссию продлить действие запрета на продажу украинского зерна на внутреннем рынке в пяти граничащих с Украиной странах-членах ЕС. Или страна сделает это в одностороннем порядке.

Об этом в четверг, 24 августа, сообщил глава аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергели Гульяс, передает Reuters.

"Венгрия будет просить ЕС продлить запрет с 16 сентября… Венгрия готова снова самостоятельно ввести запрет на импорт, если ЕС не продлит эту меру", — сказал Гульяс.

Известно, что в коалиции стран, запрещающих импорт украинского зерна, существует раскол: некоторые страны-члены ЕС выступают против позиции Польши по продлению запрета после 15 сентября. В то же время, как заявил Телус, в таком случае польская сторона будет вводить односторонние запреты на импорт украинского зерна, невзирая на позицию блока.

Однако накануне в Польше заявили, что готовы ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября, если Еврокомиссия не продлит ограничение.

Почему ЕС ограничивает поставки украинского зерна

Напомним, весной 2023 года польские фермеры начали выходить на протесты против поставок импорта украинского зерна. Они заявляли, что якобы "продукция из Украины повлекла за собой падение цен на зерновые". После длительных переговоров Польша, а затем ряд других государств-членов ЕС самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров.

Еврокомиссия сначала раскритиковала такие односторонние действия, но затем ввела запрет на уровне ЕС.

Польша и Словакия уже заявляли, что выступают за продление запрета на импорт украинского зерна до конца года. В ответ на это Киев подчеркнул, что Украина категорически против продления Евросоюзом запрета на поставку агропродукции.

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