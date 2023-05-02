Еврокомиссия ввела запрет на импорт отдельных украинских агропродуктов в пять стран ЕС

Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Запрет будет действовать со 2 мая по 5 июня 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

В заявлении утверждается, что эти меры "необходимы ввиду исключительных обстоятельств с логистическими узкими местами в пяти государствах-членах". Их приняли в соответствии с Регламентом об автономных торговых мерах.

Транзит четырех сельскохозяйственных продуктов из Украины через пять государств дальше в ЕС или другие страны за его пределами сохраняется.

Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры по пшенице, кукурузе, семенам рапса и подсолнечнику и любой другой продукции, поступающей из Украины. Договоренность по этому поводу была достигнута накануне.

В пресс-релизе Еврокомиссии говорится, что эти меры являются частью общего пакета поддержки, который предлагает ЕК. Он также включает в себя финансовую поддержку фермеров в пяти государствах-членах. Предусматриваются дальнейшие дополнительные меры по облегчению транзита украинского зерна по дорогам Солидарности в другие государства-члены и третьи страны.

"Комиссия готова снова ввести превентивные меры по истечении срока действия действующего Регламента об автономных торговых мерах 5 июня 2023 года, пока сохраняется исключительная ситуация", – добавляют в ЕК.

Напомним, после односторонних действий государств-членов по торговле с Украиной Еврокомиссия выступила с заявлением, в котором отметила, что не поддерживает такие категорические решения. Однако вскоре стало известно, что Евросоюз планирует применить "превентивные меры" из-за кризиса с агропродукцией из Украины.