Запрещая импорт агропродукции, страны ЕС следуют за Россией, давая ей опасную надежду - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что решение ряда стран Восточной Европы, входящих в Европейский союз, запретить импорт украинской сельскохозяйственной продукции "чем-то похоже" на действия России в ее попытках заблокировать поставки сельхозпродукции на мировой рынок.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, комментируя проведение в пятницу телефонного разговора с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

"Отдельно обсудили ситуацию вокруг деструктивного, по моему мнению, запрета отдельными государствами ввоза нашей аграрной продукции. Я подчеркиваю, что это не только нарушает существующее соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, но и дает опасную надежду Кремлю - надежду на то, что в нашем совместном европейском доме чьи-то ошибочные решения могут властвовать над общими интересами", - сказал он.

По словам Зеленского, сейчас, когда Россия нарушает свободу торговли и пытается заблокировать поставки аграрной продукции на мировой рынок, "точно не время кому-либо следовать за государством-злом, делать что-то похожее".

"Нужно найти нормальный, в европейском духе, конструктивный выход из этой ситуации непростой. Такое решение, которое учитывает интересы всех наших стран и Европы в целом. Мы обсудили с господином Мишелем, как это можно сделать, какое это может быть решение, и постоянно контактируем со всеми партнерами", - отметил президент.

Отметим, что ранее в пятницу европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис объявил, что Еврокомиссия по результатам переговоров все же достигла принципиальной договоренности с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по экспорту украинской агроппродукции.

Решено ввести запрет импорта в ЕС украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника (но не подсолнечного масла, как анонсировала польская сторона) при отмене указанными странами собственных односторонних мер. Кроме того, для пострадавших европейских фермеров будет выделен пакет поддержки в 100 миллионов евро.

При этом Зеленский считает, что продолжение беспошлинного экспорта украинской агропродукции в эти страны было бы лучшим выходом, заявляя, что "они имеют существенные конкурентные преимущества от увеличения украинского экспорта, а их население получает доступ к дешевой и качественной украинской продукции".