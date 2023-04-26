Россия в третий раз за апрель заблокировала работу "зернового коридора" в Черном море

Представители России в Совместном координационном центре в Стамбуле в среду уже в третий раз за апрель заблокировали проведение инспекций в территориальных водах Турции судов, выполняющих рейсы в рамках "зернового коридора".

Как сообщают в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, накануне, 25 апреля, россияне отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору, действующему в рамках Черноморской инициативы по экспорту зерна и связанных продовольственных грузов морским путем.

Отмечается, что из-за этого четыре судна, в том числе судно Akdeniz M, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и "Пивденный" и вынуждены ждать согласования их прохода дополнительное время. Также одно судно ожидает прохода в порт Одесса в районе Сулины (Румыния).

Также заявлено, что абсолютно не соответствует действительности распространенная утром 26 апреля информация о якобы запрещении Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины движения торговых судов в рамках зерновой инициативы из/в порты Большой Одессы.

Украинская сторона подчеркивает, что неукоснительно выполняет все свои обязательства в рамках Черноморской зерновой инициативы и прилагает максимум усилий по поддержанию и расширению экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем.

Напомним, что в прошлый раз Россия заблокировала инспекции судов в рамках зерновой инициативы 17 апреля. Впрочем, впоследствии съездивший в Турцию вице-премьер - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о договоренности по разблокированию инспекций.

За месяц до этого, 17 марта, действие Черноморской зерновой инициативы было продлено на 120 дней, то есть до середины июля. Однако Россия заявляет, что с ее стороны соглашение продлено лишь на 60 дней. Более того, российские власти в последние дни снова грозят вообще выйти из соглашения.