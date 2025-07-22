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Украинский бизнес поддерживает введение четырехдневной рабочей недели: исследование

работа
Бизнес поддерживает введение в Украине четырехдневной рабочей недели / Depositphotos

Около 60% предпринимателей преимущественно положительно относятся к идее четырехдневной рабочей недели.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют последние данные исследования "Барометр Бизнеса" Торгово-промышленной палаты Украины за июль 2025 года.

Общий индекс исследования в июле 2025 показал рост до отметки -12,4 (+1,5 пунктов), оставаясь в зоне негативных ожиданий.

Фото 2 — Украинский бизнес поддерживает введение четырехдневной рабочей недели: исследование

Только в секторе строительства зафиксированы положительные ожидания бизнеса: 6,7 (+1,5). Вместе с тем, негативные настроения преобладают в трех других секторах: производстве, услугах и торговле.

Ослабление пессимизма фиксируется во всех категориях бизнеса независимо от их размера – среди микро, малых, средних и крупных предприятий.

В то же время экспортеры остаются пессимистичнее по сравнению с бизнесом в целом, их индекс составляет -14,5 пункта (+1,8) .

Отмечается, что результаты опроса поддержки перехода на 4-дневную рабочую неделю (40 часов) с согласия работодателя и работников показывают, что значительное большинство бизнеса 58% преимущественно положительно относятся к такому новшеству.

Фото 3 — Украинский бизнес поддерживает введение четырехдневной рабочей недели: исследование
Фото 4 — Украинский бизнес поддерживает введение четырехдневной рабочей недели: исследование

Напомним, в Государственной службе занятости заявили, что в условиях военного положения введение четырехдневной рабочей недели в Украине не рассматривается. В настоящее время рынок труда адаптирован к военным потребностям, и продолжительность рабочего времени может достигать 60 часов в неделю.

Ранее сообщалось, что в 2024 году фактическая продолжительность рабочей недели для работников в возрасте от 20 до 64 лет, занятых полный и неполный рабочий день, в ЕС на основной работе в среднем составила 36,0 часов, что ниже показателя 2014 года, что составило 37,0 часов.

Автор:
Татьяна Бессараб