В 2024 году средняя продолжительность рабочей недели в ЕС составляла 36 часов

В 2024 году фактическая продолжительность рабочей недели для работников в возрасте от 20 до 64 лет, занятых полный и неполный рабочий день, в ЕС на основной работе в среднем составила 36,0 часов, что ниже показателя 2014 года, что составило 37,0 часов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.

Более пристальный взгляд на страны ЕС проявляет заметные отличия. В 2024 году самые длинные рабочие недели были зафиксированы в Греции (39,8 часов), Болгарии (39,0), Польше (38,9) и Румынии (38,8). Напротив, кратчайшая рабочая неделя была в Нидерландах (32,1 часа), за ними следуют Дания, Германия и Австрия (по 33,9 часа).

Экономическими видами деятельности, в которых в ЕС в 2024 году была зафиксирована самая длинная рабочая неделя, стали сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство (41,2 фактических рабочих часа), горнодобывающая промышленность (38,8) и строительство (38,7), в то время как наименее работодателей (2, 9) развлечениях и отдыхе (32,9).

Уточнение

Средние рабочие часы, представленные в статье, включают как работающих полный, так и неполный рабочий день. На результаты влияют разные пропорции работающих неполный рабочий день в разных странах, а также различия в правовых рамках и обычной продолжительности рабочей недели в разных странах.

Фактические еженедельные рабочие часы относятся к общему количеству часов, которые человек потратил на рабочую деятельность в течение базовой недели на основной работе. Это включает все отработанные часы, включая дополнительные часы, связанные с основной работой, независимо от компенсации. Из этого показателя исключены периоды отсутствия на работе, такие как больничные, праздники и время в пути на работу.

Напомним, в феврале правительство Испании утвердило сокращение рабочей недели с 40 до 37,5 часов без изменений в зарплате, несмотря на сопротивление ассоциаций работодателей.