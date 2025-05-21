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В 2024 году средняя продолжительность рабочей недели в ЕС составляла 36 часов
В 2024 году фактическая продолжительность рабочей недели для работников в возрасте от 20 до 64 лет, занятых полный и неполный рабочий день, в ЕС на основной работе в среднем составила 36,0 часов, что ниже показателя 2014 года, что составило 37,0 часов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.
Более пристальный взгляд на страны ЕС проявляет заметные отличия. В 2024 году самые длинные рабочие недели были зафиксированы в Греции (39,8 часов), Болгарии (39,0), Польше (38,9) и Румынии (38,8). Напротив, кратчайшая рабочая неделя была в Нидерландах (32,1 часа), за ними следуют Дания, Германия и Австрия (по 33,9 часа).
Экономическими видами деятельности, в которых в ЕС в 2024 году была зафиксирована самая длинная рабочая неделя, стали сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство (41,2 фактических рабочих часа), горнодобывающая промышленность (38,8) и строительство (38,7), в то время как наименее работодателей (2, 9) развлечениях и отдыхе (32,9).
Уточнение
Средние рабочие часы, представленные в статье, включают как работающих полный, так и неполный рабочий день. На результаты влияют разные пропорции работающих неполный рабочий день в разных странах, а также различия в правовых рамках и обычной продолжительности рабочей недели в разных странах.
Фактические еженедельные рабочие часы относятся к общему количеству часов, которые человек потратил на рабочую деятельность в течение базовой недели на основной работе. Это включает все отработанные часы, включая дополнительные часы, связанные с основной работой, независимо от компенсации. Из этого показателя исключены периоды отсутствия на работе, такие как больничные, праздники и время в пути на работу.
Напомним, в феврале правительство Испании утвердило сокращение рабочей недели с 40 до 37,5 часов без изменений в зарплате, несмотря на сопротивление ассоциаций работодателей.