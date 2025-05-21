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У 2024 році середня тривалість робочого тижня в ЄС становила 36 годин

виробництво, працівники
Найбільше люди працюють у Туреччині та Греції. / Freepik

У 2024 році фактична тривалість робочого тижня для працівників віком від 20 до 64 років, зайнятих повний та неповний робочий день, в ЄС на основній роботі в середньому склала 36,0 годин, що нижче за показник 2014 року, що становив 37,0 годин.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Євростату.

Більш пильний погляд на країни ЄС виявляє помітні відмінності. У 2024 році найдовші робочі тижні були зафіксовані у Греції (39,8 годин), Болгарії (39,0), Польщі (38,9) та Румунії (38,8). Навпаки, найкоротший робочий тиждень був у Нідерландах (32,1 години), за ними йдуть Данія, Німеччина та Австрія (по 33,9 години).

Фото 2 — У 2024 році середня тривалість робочого тижня в ЄС становила 36 годин
Фото 3 — У 2024 році середня тривалість робочого тижня в ЄС становила 36 годин

Економічними видами діяльності, в яких у ЄС у 2024 році був зафіксований найдовший робочий тиждень, стали сільське господарство, лісове господарство та рибальство (41,2 фактичних робочих години), гірничодобувна промисловість (38,8) та будівництво (38,7), в той час як найменш роботодавців (26,7), освіті (31,9) та мистецтві, розвагах та відпочинку (32,9).

Уточнення

Середній робочий годинник, представлений у статті, включає як працюючих повний, і неповний робочий день. На результати впливають різні пропорції працюючих неповний робочий день у різних країнах, а також відмінності у правових рамках та звичайній тривалості робочого тижня у різних країнах.

Фактичний щотижневий робочий годинник належить до загальної кількості годинників, які людина витратила на робочу діяльність протягом базового тижня на основній роботі. Це охоплює всі відпрацьовані годинники, включаючи додатковий годинник, пов'язаний з основною роботою, незалежно від компенсації. З цього показника виключені періоди відсутності на роботі, такі як лікарняні, свята та час у дорозі на роботу.

Нагадаємо, у лютому уряд Іспанії затвердив скорочення робочого тижня із 40 до 37,5 годин без змін у зарплаті, незважаючи на спротив асоціацій роботодавців.

Автор:
Тетяна Ковальчук