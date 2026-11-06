Понад 60 лікарень в Україні встановили сонячні електростанції: скільки ще готуються до запуску

З січня до кінця жовтня 2026 року сонячні електростанції запрацювали у 61 закладі охорони здоров’я України. Їхня загальна встановлена потужність становить 4 400 кВт, або 4,4 МВт.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Ще 147 проєктів зі встановлення власної генерації в медичних закладах перебувають на різних етапах реалізації.

Хто профінансував проєкти

Обладнання для медзакладів закупили за підтримки міжнародних партнерів. Найбільше проєктів профінансувала Німеччина — 39. Ще 12 закладів отримали підтримку Швеції, 5 — Великої Британії, 2 — Європейського Союзу.

По одному медзакладу забезпечили обладнанням за підтримки Бельгії, Канади та Нідерландів.

Встановлення сонячних електростанцій відбувається в межах програми "Промінь надії". Вона передбачає оснащення лікарень сонячними панелями, системами накопичення енергії та іншим обладнанням, яке має забезпечувати електропостачання під час перебоїв у мережі.

Програму спільно реалізують Європейська комісія, Міністерство енергетики та Міністерство охорони здоров’я України. Вона фінансується через Фонд підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Нагадаємо, із січня до початку жовтня 2026 року в межах реалізації спільного проєкту “Промінь надії” вже 55 закладів охорони здоров’я в Україні розпочали власне виробництво електроенергії.