Понад 40 медзакладів уже генерують власну електроенергію: деталі програми “Промінь надії”

У період із січня до початку серпня 2026 року 43 заклади охорони здоров’я в Україні розпочали власну генерацію електроенергії у межах ініціативи “Промінь надії”.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міненерго.

За даними відомства, згальна потужність введених у роботу сонячних електростанцій сягнула 3 365 кВт.

Крім того, ще 285 відповідних проєктів у лікарнях зараз перебувають на різних стадіях виконання.

Оснащення 43 медустанов стало можливим за сприяння міжнародних партнерів.

Зокрема, 32 заклади отримали обладнання за фінансової підтримки Німеччини, 5 — Швеції, 4 — Великої Британії, ще 2 — Європейського Союзу.

Про програму

Програма "Промінь надії" є спільною ініціативою Європейської комісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров’я України. Вона реалізується в межах Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Ціль програми — підвищити енергетичну стійкість закладів охорони здоров’я, забезпечивши їх сонячними панелями, системами накопичення енергії та іншим обладнанням для гарантованого електропостачання і безперебійної роботи.

Нагадаємо, Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб обладнали понад 200 сонячними панелями з акумуляторами. Автономна система збереже роботу обладнання та температурний режим для вакцин під час відключень світла.